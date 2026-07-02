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SP 2026

Yamal o Cucurelli: Na El Clasicu ga bom živega pojedel

Ljubljana, 02. 07. 2026 13.32 pred 53 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.M.
Marc Cucurella in Lamine Yamal

Lamine Yamal tudi na svetovnem prvenstvu razmišlja o Barceloni in rivalstvu z Real Madridom. Pred tekmo z Avstrijo je spregovoril o reprezentančnem soigralcu Marcu Cucurelli, ki je pred kratkim okrepil kraljevi klub: "Živega ga bom pojedel in na drugi tekmi bo rezervist."

Marc Cucurella je dan pred prvo tekmo Španije na svetovnem prvenstvu podpisal za Real Madrid, ki je Chelseaju za levega bočnega branilca odštel 55 milijonov evrov. Po njegovem prestopu je postalo jasno, da bo imel v prihodnosti precej dvobojev z Laminom Yamalom, katerega bo pokrival na prihajajočih El Clasicih.

To je jasno tudi mlademu zvezdniku Barcelone, ki je pred prihajajočo tekmo furije spregovoril o dvobojih, ki jih bomo v prihodnosti spremljali na enem izmed največjih derbijev na svetu. "Povedal sem mu, da bo na prvi tekmi v začetni postavi, na drugi pa bo rezervist, ker ga bom živega pojedel," je samozavestno dejal Yamal.

Marc Cucurella in Lamine Yamal
Marc Cucurella in Lamine Yamal
FOTO: Profimedia

Mladeniča so v preteklosti zaradi njegovih izjav španski nogometaši Real Madrida že imeli v zobeh, na zelenici pa se je sprl tudi z Danijem Carvajalom, s katerim sta leta 2024 skupaj postala evropska prvaka. Yamal je takrat pred tekmo prah dvignil z izjavo, da "pri Real Madridu nenehno kradejo, potem pa se še pritožujejo". Galaktiki so tekmo dobili z 2:1, po zadnjem sodnikovem žvižgu pa sta si v lase skočila Yamal in Carvajal, ki je mlademu reprezentančnemu soigralcu očital, da preveč govori in provocira.

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KOMENTARJI4

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Nikdar več
02. 07. 2026 14.29
Takšen je ponavadi začetek konca....
Odgovori
0 0
Magnezij400
02. 07. 2026 14.24
Agresija priseljencev
Odgovori
+1
1 0
mmickica
02. 07. 2026 14.20
To se reprezentanti malo hecajo med sabo, mediji pa vzamete to smrtno resno. Dajte no...
Odgovori
+3
3 0
Loptass
02. 07. 2026 14.26
Točno to. Povedano je bilo povsem v hecu, sedaj pa se interpretira, kot da mu Yamal napoveduje vojno.
Odgovori
0 0
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