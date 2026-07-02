Yamal o Cucurelli: Na El Clasicu ga bom živega pojedel

Marc Cucurella je dan pred prvo tekmo Španije na svetovnem prvenstvu podpisal za Real Madrid, ki je Chelseaju za levega bočnega branilca odštel 55 milijonov evrov. Po njegovem prestopu je postalo jasno, da bo imel v prihodnosti precej dvobojev z Laminom Yamalom, katerega bo pokrival na prihajajočih El Clasicih.
To je jasno tudi mlademu zvezdniku Barcelone, ki je pred prihajajočo tekmo furije spregovoril o dvobojih, ki jih bomo v prihodnosti spremljali na enem izmed največjih derbijev na svetu. "Povedal sem mu, da bo na prvi tekmi v začetni postavi, na drugi pa bo rezervist, ker ga bom živega pojedel," je samozavestno dejal Yamal.
Mladeniča so v preteklosti zaradi njegovih izjav španski nogometaši Real Madrida že imeli v zobeh, na zelenici pa se je sprl tudi z Danijem Carvajalom, s katerim sta leta 2024 skupaj postala evropska prvaka. Yamal je takrat pred tekmo prah dvignil z izjavo, da "pri Real Madridu nenehno kradejo, potem pa se še pritožujejo". Galaktiki so tekmo dobili z 2:1, po zadnjem sodnikovem žvižgu pa sta si v lase skočila Yamal in Carvajal, ki je mlademu reprezentančnemu soigralcu očital, da preveč govori in provocira.
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