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SP 2026

Yamal: Vsem bi moralo biti jasno, da je Messi najboljši vseh časov

Atlanta, 19. 06. 2026 16.59 pred 31 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Lamine Yamal

Španija je svetovno prvenstvo začela zelo slabo. Na uvodni tekmi skupine H jih je presenetila reprezentanca Zelenortskih otokov, ki si je z borbeno predstavo izborila točko. Rdečo furijo popravni izpit čaka proti Savdski Arabiji, še vedno pa je pod vprašajem pripravljenost Lamina Yamala. Mladi superzvezdnik je spregovoril o brezčasnem Lionelu Messiju.

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Lionel Messi je na prvi tekmi mundiala zopet navdušil nogometno javnost. Pri 38 letih je proti Alžiriji vpisal svoj prvi 'hat-trick' na svetovnem odru. Zimzeleni Argentinec je spominjal na svoje najboljše čase in se na vrhu večne lestvice strelcev svetovnih prvenstev izenačil z nemškim napadalcem Miroslavom Klosejem. Osemkratni dobitnik zlate žoge je za mnoge najboljši nogometaš vseh časov, med njimi je tudi mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal.

Preberi še Nogometna brezčasnost: Messijev 'hat-trick' Argentini prinesel zmago

"Vsako tekmo Messi dokaže, da je najboljši vseh časov, to je jasno. Kdorkoli še kar išče razloge, da temu ni tako, zapravlja čas. Tukaj ni več ničesar za dodati. Moj idol je Neymar, Messi pa je najboljši," je povedal 18-letnik, ki je uvodno tekmo začel na klopi, vstopil pa je šele v 72. minuti. Kljub temu da je v igro vnesel energijo, mu ni uspelo Španiji prinesti pričakovane zmage. Po njegovih besedah pa ne bo začel niti proti Savdski Arabiji: "Nisem še pripravljen, da odigram celo tekmo. Zgodaj je še."

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friki24
19. 06. 2026 17.30
Nic se ni zlagal, messi je bog nogometa
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korcula1
19. 06. 2026 17.18
Prav ima.
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