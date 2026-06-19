Yamal: Vsem bi moralo biti jasno, da je Messi najboljši vseh časov

Lionel Messi je na prvi tekmi mundiala zopet navdušil nogometno javnost. Pri 38 letih je proti Alžiriji vpisal svoj prvi 'hat-trick' na svetovnem odru. Zimzeleni Argentinec je spominjal na svoje najboljše čase in se na vrhu večne lestvice strelcev svetovnih prvenstev izenačil z nemškim napadalcem Miroslavom Klosejem . Osemkratni dobitnik zlate žoge je za mnoge najboljši nogometaš vseh časov, med njimi je tudi mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal .

"Vsako tekmo Messi dokaže, da je najboljši vseh časov, to je jasno. Kdorkoli še kar išče razloge, da temu ni tako, zapravlja čas. Tukaj ni več ničesar za dodati. Moj idol je Neymar, Messi pa je najboljši," je povedal 18-letnik, ki je uvodno tekmo začel na klopi, vstopil pa je šele v 72. minuti. Kljub temu da je v igro vnesel energijo, mu ni uspelo Španiji prinesti pričakovane zmage. Po njegovih besedah pa ne bo začel niti proti Savdski Arabiji: "Nisem še pripravljen, da odigram celo tekmo. Zgodaj je še."