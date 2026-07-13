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SP 2026

Trump izbral favorita za zmago na svetovnem prvenstvu

Ljubljana, 13. 07. 2026 18.10 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
R.S.
Donald Trump

Svetovno prvenstvo se bliža koncu. Do konca sta preostali še tekmi polfinala in tekma za tretje mesto ter veliki finale. Iz boja za naslov so že izpadle vse tri gostiteljice Mehika, Kanada in ZDA. Slednja je izpadla v osmini finala proti Belgiji nekaj ur po tem, ko je svet preplavila farsa Balogun v povezavi z razveljavljenim rdečim kartonom. Bela hiša na čelu z Donaldom Trumpom bo v zaključku prvenstva navijala za Anglijo.

Donald Trump bo do konca SP-ja navijal za Anglijo.
Donald Trump bo do konca SP-ja navijal za Anglijo.
FOTO: Profimedia

Letošnji mundial se bliža koncu, v igri za naslov pa so ostale le še štiri reprezentance: Francija, Argentina, Španija in Anglija. Ena izmed gostiteljic letošnjega svetovnega prvenstva, ZDA, je v osmini finala z rezultatom 1:4 izpadla proti Belgiji, ki je tudi že končala svojo pot na letošnjem mundialu. Andrew Giuliani, ki je glavni predstavnik Bele hiše v povezavi z letošnjim svetovnim prvenstvom, je za Daily Mail dejal, da bo predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump navijal za Anglijo.

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"Zdaj ko ne bodo zmagale ZDA, bi bilo super, če bi Anglija zmagala na našo 250. obletnico. Anglija čaka že 60 let na nov naslov, zato bi bil zanje čudovit dosežek, če bi osvojili turnir. Vsekakor verjamem, da lahko trije levi pridejo do konca, saj so ena najboljših ekip, kar jih je trenutno," je dejal Giuliani.

Andrew Giuliani
Andrew Giuliani
FOTO: Profimedia

Trump je sicer prejšnji teden prek družbenih omrežij pohvalil angleškega napadalca Harryja Kana in ga označil za odličnega igralca. "Pred nekaj leti sem bil v skupini, ki je igrala golf s predsednikom Trumpom, in Wayne Rooney je bil z nami. Predsednik je precej dober v nogometu, mislim, da je to zasluga njegovega sina Barrona Trumpa," je dejal njegov svetovalec.

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KOMENTARJI2

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MarkoJur
13. 07. 2026 18.47
Kako, sej sploh ne ve, kaj je to nogomet, niti, kaj je rumen ali rdeč karton??! Naj raje gleda telebajske....
Odgovori
+1
1 0
RecMiG
13. 07. 2026 19.00
Telebajski so prezahtevni, predlagam nogalo.
Odgovori
0 0
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