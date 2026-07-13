Trump izbral favorita za zmago na svetovnem prvenstvu

Donald Trump bo do konca SP-ja navijal za Anglijo. FOTO: Profimedia

Letošnji mundial se bliža koncu, v igri za naslov pa so ostale le še štiri reprezentance: Francija, Argentina, Španija in Anglija. Ena izmed gostiteljic letošnjega svetovnega prvenstva, ZDA, je v osmini finala z rezultatom 1:4 izpadla proti Belgiji, ki je tudi že končala svojo pot na letošnjem mundialu. Andrew Giuliani, ki je glavni predstavnik Bele hiše v povezavi z letošnjim svetovnim prvenstvom, je za Daily Mail dejal, da bo predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump navijal za Anglijo.

"Zdaj ko ne bodo zmagale ZDA, bi bilo super, če bi Anglija zmagala na našo 250. obletnico. Anglija čaka že 60 let na nov naslov, zato bi bil zanje čudovit dosežek, če bi osvojili turnir. Vsekakor verjamem, da lahko trije levi pridejo do konca, saj so ena najboljših ekip, kar jih je trenutno," je dejal Giuliani.

Andrew Giuliani FOTO: Profimedia