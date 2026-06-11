Mehika po vodilnem zadetku še naprej diktira tempo 1:0*

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Mehika - Južna Afrika Profimedia

Mehika - Južna Afrika Profimedia

Mehika - Južna Afrika Profimedia





Do prve priložnosti so gostitelji prišli že v peti minut. Israel Reyes je z desne strani poslal nevaren predložek pred afriška vrata, kjer je žoga prišla do Raula Jimenezea. Osrednji napadalec Wolverhamtpona je okroglo usnje dobro zadel, a je bil čuvaj južnoafriške mreže Ronwen Williams njegovemu poizkusu kos. Mehiški navijači pa so na eksplozijo navdušenja rabili čakati zgolj do devete minute. Južnoafriški vezist Siphephelo Sithole je žogo izgubil v nevarnem položaju blizu svojih vrat. Ta je prišla pod noge Julianu Quinonesu, ki je poskrbel za prvi zadetek na letošnjem mundialu.

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Uvodni obračun bo gostil legendarni stadion Azteca, kjer je Pele leta 1970 z Brazilijo tretjič postal svetovni prvak. 16 let kasneje je na istem prizorišču Diego Maradona popeljal Argentince do drugega naslova. V obeh primerih so se domačini uvrstili v izločilne boje, kar je njihov osnovni cilj tudi letos – velik del do uresničitve bi pomenila že zmaga nad Južno Afriko. "V 50 letih delovanja v nogometu nisem čutil večjega vznemirjenja. Naša ekipa je rasla skozi priprave, postali smo prava družina, zdaj pa moramo samo uživati," poudarja mehiški selektor Javier Aguirre, ki bo skušal nadaljevati pozitivno tradicijo: Mehika je v prvem krogu svetovnega prvenstva neporažena že sedem turnirjev zapored.

Domači navijači največ upov polagajo na veterana v napadu Raula Jimeneza, za katerim je solidna sezona pri angleškem Fulhamu. Za 35-letnika se zdi, da največ ponudi prav v reprezentančnem dresu, v katerem je doslej zbral 126 nastopov in 45 zadetkov. Podrobno velja spremljati tudi osrednjega branilca Cesarja Montesa, ki je zaradi igranja pri ruski Lokomotivi iz Moskve med zahodnimi mediji pogosto spregledan, vendar gre za izredno čvrstega branilca, ki je s 195 centimetri obenem specialist za doseganje golov iz prekinitev.

Azteca je pripravljena na otvoritveno tekmo 23. svetovnega prvenstva. FOTO: Profimedia

Brez zvezdnikov, a z jasnim ciljem

Nogometaši Južne Afrike so za splošno populacijo prav gotovo še večja neznanka. 74-letni selektor Hugo Broos nima privilegija, da bi lahko računal na zvezdnika svetovnega formata. Temu priča tudi dejstvo, da nihče od Južnoafričanov v kvalifikacijah ni dosegel več kot dva zadetka. Bafana Bafana stavi predvsem na druge kakovosti. Ekipni duh, požrtvovalnost, pripravljenost trpljenja v obrambi in igra brez žoge. To so ovire, ki jih bodo morali danes premostiti favorizirani Mehičani. "Ni dvoma, da so najboljša ekipa v naši skupini, zato nas čaka izjemno zahtevna tekma. Lahko vam zagotovim zgolj to, da je moja ekipa pripravljena," je na novinarski konferenci razmišljal selektor Broos. Edini cilj njegove čete je, da si v četrtem poskusu na svetovnih prvenstvih prvič priigra izločilne boje.

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Tshabalala Pred 16 leti navdušil svet

Zanimivo, da bo šlo za ponovitev otvoritvene tekme izpred 16 let, ko je Južna Afrika Mehiko pozdravila v Johannesburgu (1:1). Domače je na začetku drugega polčasa v vodstvo s pravim projektilom popeljal Siphiwe Tshabalala. "Gol za Bafano Bafano. Gol za Južno Afriko, gol za vso Afriko," je mojstrovino pospremil legendarni britanski komentator Peter Drury. "Neverjetno je bilo. Lahko sem slišal ljudi, kako proslavljajo v Cape Townu, čeprav sem bil v Johannesburgu," se je pred letošnjim prvenstvom slikovito spominjal član Burnleyja Lyle Foster, ki je pri 25 letih prvi zvezdnik južnoafriške reprezentance.

Siphiwe Tshabalala je pred 16 leti poskrbel za prvi gol mundiala v Južni Afriki. FOTO: Profimedia

Bodo strele prekinjale že prvi dan?