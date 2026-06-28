Začel na klopi in nato dosegel že šesti zadetek

Argentina, ki je začela dvoboj z drugo postavo, je vse tri gole dosegla iz prekinitev. Zadnjega je zabil kapetan Lionel Messi in tako potrdil tretjo zaporedno zmago. Argentinci se odpravljajo v Miami na osmino finala, kjer jih čakajo Zelenortski otoki. Po napeti končnici, dva gola sta padla v sodnikovem dodatku, je Avstrija v osmini finala dobila evropsko prvakinjo Španijo, Alžirija pa Švico. Remi pomeni tudi, je bil izločen Iran.

Jordanija, ki je proti Avstriji in Alžiriji pokazala nekaj dobrih trenutkov, se je pogumno borila proti branilki naslova, čeprav so jo zgodnje napake v prve pol ure pokopale. Med dragimi so naredili prekršek nad Julianom Alvarezom na robu kazenskega prostora in nato slabo postavili živi zid, ki je Giovaniju Lo Celsu omogočil, da je v 19. minuti zadel prvi gol.

Deset minut pozneje je branilec Jordanije udaril Lionela Senesija v obraz, medtem ko je poskušal z glavo izbiti žogo, ki se je po strelu Lautara Martineza odbila od prečke. Po pregledu videa je Martinez zadel z bele točke.

Argentina po polčasu popustila. Čeprav je bil Martinez spet blizu in je bil še en Lo Celsov gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, je obrambna napaka Leandra Paredesa omogočila Mosi Altamariju, da je premagal Emiliana Martineza in argentinskemu vratarju preprečil še eno tekmo brez zadetka.

Ta opozorilni klic je strokovno vodstvo Argentine spodbudil, da je po uri igre poslalo Messija v igro. Kapetan ni zamudil priložnosti in je v 80. minuti s prostega strela dosegel svoj šesti gol na turnirju.

Avstrijce, ki so napredovali z drugega mesta v skupini, na naslednji stopnički čakajo Španci, medtem ko se bodo Alžirci pomerili s Švicarji.