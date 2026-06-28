Začel na klopi in nato dosegel že šesti zadetek

Argentina, ki je začela dvoboj z drugo postavo, je vse tri gole dosegla iz prekinitev. Zadnjega je zabil kapetan Lionel Messi in tako potrdil tretjo zaporedno zmago. Argentinci se odpravljajo v Miami na osmino finala, kjer jih čakajo Zelenortski otoki. Po napeti končnici, dva gola sta padla v sodnikovem dodatku, je Avstrija v osmini finala dobila evropsko prvakinjo Španijo, Alžirija pa Švico. Remi pomeni tudi, je bil izločen Iran.
Jordanija, ki je proti Avstriji in Alžiriji pokazala nekaj dobrih trenutkov, se je pogumno borila proti branilki naslova, čeprav so jo zgodnje napake v prve pol ure pokopale. Med dragimi so naredili prekršek nad Julianom Alvarezom na robu kazenskega prostora in nato slabo postavili živi zid, ki je Giovaniju Lo Celsu omogočil, da je v 19. minuti zadel prvi gol.
Deset minut pozneje je branilec Jordanije udaril Lionela Senesija v obraz, medtem ko je poskušal z glavo izbiti žogo, ki se je po strelu Lautara Martineza odbila od prečke. Po pregledu videa je Martinez zadel z bele točke.
Argentina po polčasu popustila. Čeprav je bil Martinez spet blizu in je bil še en Lo Celsov gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, je obrambna napaka Leandra Paredesa omogočila Mosi Altamariju, da je premagal Emiliana Martineza in argentinskemu vratarju preprečil še eno tekmo brez zadetka.
Ta opozorilni klic je strokovno vodstvo Argentine spodbudil, da je po uri igre poslalo Messija v igro. Kapetan ni zamudil priložnosti in je v 80. minuti s prostega strela dosegel svoj šesti gol na turnirju.
Avstrijce, ki so napredovali z drugega mesta v skupini, na naslednji stopnički čakajo Španci, medtem ko se bodo Alžirci pomerili s Švicarji.
Neverjetna drama med Alžirijo in Avstrijo
Alžirija in Avstrija sta odigrali neverjeten remi s 3:3, ki je ekipama zagotovil uvrstitev v nadaljevanje. Izkušeni napadalec Marko Arnautović je naše severne sosede popeljal v vodstvo na stadionu Arrowhead, toda Rafik Belgali je tik pred polčasom izenačil.
Marcel Sabitzer je Avstriji povrnil vodstvo z odličnim zadetkom, a je Alžirija nekaj minut pozneje po zaslugi nekdanjega zvezdnika Manchester Cityja Riyada Mahreza spet izenačila. V zadnjih minutah se je zdelo, da sta se ekipi zadovoljili z obojestransko koristnim remijem, a je bil po igri, ki je spominjala na trening, še čas za nekaj napete drame.
Mahrez je v 93. minuti znova zadel, nato pa je v zadnjih sekundah dodatka tekme Saša Kalajdžić, ki je vstopil s klopi, z glavo zadel v mrežo, kar je sprožilo prizore divjega veselja avstrijske ekipe. Ta je bila prej zaradi možnega izpada, ki je bil tik pred vrati, nekaj časa v šoku, kot tudi njeni navijači.
Avstrija se je v izločilnih bojih SP uvrstila prvič po letu 1982, medtem ko je Alžirija ponovila dosežek iz leta 2014 v Braziliji.
Pred tekmo so prevladovala ugibanja o tem, ali se bosta ekipi poskušali izogniti drugemu mestu in s tem dvoboju s Španijo, ki je ena od favoritinj za končno zmago. Oba selektorja sta na svojih tiskovnih konferencah pred tekmo odločno zavrnila vsakršne tovrstne namige, igra pa je podkrepila njune navedbe.
Tekma, ki so je igrali v vlažnih razmerah in pred večinoma alžirsko navijaško množico na ameriškem Srednjem zahodu, je postregla z veliko priložnostmi in šestimi goli.
Skupina J, 3. krog, izida:
Alžirija – Avstrija 3:3 (1:1)
Belgali 45., Mahrez 60., 93.; Arnautović 28., Sabitzer 55., Kalajdžić 96.
Jordanija – Argentina 1:3 (0:2)
Al Tamari 55.; Lo Celso 19., La. Martinez 31./11-m, Messi 80.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.