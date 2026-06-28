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SP 2026

Začel na klopi in nato dosegel že šesti zadetek

New York , 28. 06. 2026 06.37 pred 52 minutami 3 min branja 16

Avtor:
J.B. STA
Lionel Messi

Čeprav je med prvenstvom dopolnil že 39 let, Lionel Messi še naprej čara. Zadnjo tekmo skupinskega dela proti Jordaniji je začel na klopi, saj si je Argentina že zagotovila prvo mesto, a je v drugem polčasu po vstopu s klopi sijajno zadel s prostega strela in tako prišel do že svojega šestega gola na tem turnirju. Argentina je Jordanijo ugnala s 3:1. Na drugi tekmi skupine sta Alžirija in Avstrija remizirali (3:3) in si tako obe priigrali napredovanje.

Statistika Lionela Messija v skupinskem delu.
Statistika Lionela Messija v skupinskem delu.
FOTO: Sofascore.com

Argentina, ki je začela dvoboj z drugo postavo, je vse tri gole dosegla iz prekinitev. Zadnjega je zabil kapetan Lionel Messi in tako potrdil tretjo zaporedno zmago. Argentinci se odpravljajo v Miami na osmino finala, kjer jih čakajo Zelenortski otoki. Po napeti končnici, dva gola sta padla v sodnikovem dodatku, je Avstrija v osmini finala dobila evropsko prvakinjo Španijo, Alžirija pa Švico. Remi pomeni tudi, je bil izločen Iran.

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Jordanija, ki je proti Avstriji in Alžiriji pokazala nekaj dobrih trenutkov, se je pogumno borila proti branilki naslova, čeprav so jo zgodnje napake v prve pol ure pokopale. Med dragimi so naredili prekršek nad Julianom Alvarezom na robu kazenskega prostora in nato slabo postavili živi zid, ki je Giovaniju Lo Celsu omogočil, da je v 19. minuti zadel prvi gol.

Deset minut pozneje je branilec Jordanije udaril Lionela Senesija v obraz, medtem ko je poskušal z glavo izbiti žogo, ki se je po strelu Lautara Martineza odbila od prečke. Po pregledu videa je Martinez zadel z bele točke.

Argentina po polčasu popustila. Čeprav je bil Martinez spet blizu in je bil še en Lo Celsov gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja, je obrambna napaka Leandra Paredesa omogočila Mosi Altamariju, da je premagal Emiliana Martineza in argentinskemu vratarju preprečil še eno tekmo brez zadetka.

Ta opozorilni klic je strokovno vodstvo Argentine spodbudil, da je po uri igre poslalo Messija v igro. Kapetan ni zamudil priložnosti in je v 80. minuti s prostega strela dosegel svoj šesti gol na turnirju.

Avstrijce, ki so napredovali z drugega mesta v skupini, na naslednji stopnički čakajo Španci, medtem ko se bodo Alžirci pomerili s Švicarji.

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Neverjetna drama med Alžirijo in Avstrijo

Alžirija in Avstrija sta odigrali neverjeten remi s 3:3, ki je ekipama zagotovil uvrstitev v nadaljevanje. Izkušeni napadalec Marko Arnautović je naše severne sosede popeljal v vodstvo na stadionu Arrowhead, toda Rafik Belgali je tik pred polčasom izenačil.

Marcel Sabitzer je Avstriji povrnil vodstvo z odličnim zadetkom, a je Alžirija nekaj minut pozneje po zaslugi nekdanjega zvezdnika Manchester Cityja Riyada Mahreza spet izenačila. V zadnjih minutah se je zdelo, da sta se ekipi zadovoljili z obojestransko koristnim remijem, a je bil po igri, ki je spominjala na trening, še čas za nekaj napete drame.

Preberi še Portugalska streljala s praznimi naboji, prvo mesto Kolumbiji

Mahrez je v 93. minuti znova zadel, nato pa je v zadnjih sekundah dodatka tekme Saša Kalajdžić, ki je vstopil s klopi, z glavo zadel v mrežo, kar je sprožilo prizore divjega veselja avstrijske ekipe. Ta je bila prej zaradi možnega izpada, ki je bil tik pred vrati, nekaj časa v šoku, kot tudi njeni navijači.

Avstrija se je v izločilnih bojih SP uvrstila prvič po letu 1982, medtem ko je Alžirija ponovila dosežek iz leta 2014 v Braziliji.

Pred tekmo so prevladovala ugibanja o tem, ali se bosta ekipi poskušali izogniti drugemu mestu in s tem dvoboju s Španijo, ki je ena od favoritinj za končno zmago. Oba selektorja sta na svojih tiskovnih konferencah pred tekmo odločno zavrnila vsakršne tovrstne namige, igra pa je podkrepila njune navedbe.

Tekma, ki so je igrali v vlažnih razmerah in pred večinoma alžirsko navijaško množico na ameriškem Srednjem zahodu, je postregla z veliko priložnostmi in šestimi goli.

Izločilni boji na SP 2026
Izločilni boji na SP 2026
FOTO: Sofascore.com

Skupina J, 3. krog, izida:

Alžirija – Avstrija 3:3 (1:1)

Belgali 45., Mahrez 60., 93.; Arnautović 28., Sabitzer 55., Kalajdžić 96.

Jordanija – Argentina 1:3 (0:2)

Al Tamari 55.; Lo Celso 19., La. Martinez 31./11-m, Messi 80.

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nogomet argentina jordanija alžirija avstrija

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KOMENTARJI16

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Kriss slo
28. 06. 2026 08.30
Dejmo mal o hrvatih 🤣🤣..vidte kako nimate pojma..
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0 0
NoriSušan
28. 06. 2026 08.25
Hej kripl zakaj nisi nič napisu pod člankom kjer je tvoj roni strelu prazne naboje haha
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+1
1 0
Wolf85
28. 06. 2026 08.18
Profilko spet joče.neprecenljivo.joka cez messija,ne bo pa govoril kako ronaladota porivajo naprej.se preden se je zacelo svetovno,so ronaldu zbirsali 2 tekmi prepovedi.današnja tekma s kolumbijo,kjer je dala kolumbija gol,so ji piskali offside,ki ga mi bilo.niso piskali cistega penala za kolumbijo.na socialnih omrežjih pišejo,da ima argentina lažje nasprotnike v izlocilnih bojih.sedaj so vsi krivi,da portugalska ni mogla biti prva v lahki skupini.te realovi fani samo jokajo in si ustvarjajo svojo srečo.vrjetn je še trener portugalske skrivni agent argentine.ko je messi izgubljal finala,so govorili da je reprecentancni flop,a ko je zacel zmagovat so pa govorili da je vse prirejeno.ronaldovi fani so najvecje jokice na svetu,tako kot njihov ljubljenec.za vse je drugo krivo,samo sami ne...
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+3
3 0
NoriSušan
28. 06. 2026 08.25
in točno tako je prav napisano in resnica. Karma ni kaj sam tale kripl nejclolček manucao pa tist realist so itak usi tok maloumni da bolš da sploh ne probavaš logike uporabt k začneš umirat
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+1
1 0
cripstoned
28. 06. 2026 08.18
Poglejte pot messija in pot ronalda v nadaljevanju tekmovanja...skriptaaaa hahahahaaha
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-3
0 3
NoriSušan
28. 06. 2026 08.23
Spet tvoj usrandrid iq-če si prvi v grupi dobiš lažje nasprotnike če si drugi oz kot ste vi vajeni igrat playoffe pač dobiš težji žreb. Plus zakaj jodlaš koga kdo dobi in da je skripta če niso mogl Kongota premagat? Kok si loh tok opran in maloumen? Zmente se pol an d avam dajo vatikan al pa san marino da bo kej. Komi uzbekistan premagal pa te ni za utišat. če pošlejo 15 letne mulce se roni pa ti polulata. k usrandrid prot Albaceteju
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+2
2 0
NoriSušan
28. 06. 2026 08.02
Preprosto najbolši vseh časov
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+4
5 1
cripstoned
28. 06. 2026 08.17
Najvecja prevara vseh casov...svet to vidi, tebe boli ti pa si lazes..a boli hahahaha??
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-4
0 4
NoriSušan
28. 06. 2026 08.21
Messi je najbolši strelec v tem tekmovanju 2 po asistencah (fali mu 1) in je prvi ki je zadel na 7 zaporednih tekmah? Kje je cr kje je v izločilnih bojih, kje je v finalih, kje ma 2x zalata žoga za najbolšega igralca turnirja? kripl ti nisi v tej debati ker bo tvojga crja tvoj penalppe povozu? koga zdej boli k serje tle pod komenti vsak dan ker ne more sprejet dejstev haha
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+1
1 0
cripstoned
28. 06. 2026 08.02
Pa gremo na dejstva..PENALI?? ..brazilija 23 SP ima 14 penalov...nemcija 20 SP ima 15 penalov... italija 18 SP ima 10penalov...messi 3 SP 8penalov...hahahahaha
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-6
1 7
NoriSušan
28. 06. 2026 08.09
Messi ma potem takem povprečje 2,66 penala na SP Italija 1,62 Nemčija pa 1,33. Torej je sporno da ma Leo oz konkretno Argentina v tem primeru v povprečju penal več na prvenstvo. Kako torej gledaš na penale usrandrida zadnji dve sezoni in Mbappeja? Po vaši logiki je potem res Ferran Torres bolši od vašega Penalppeja haha? Hkrati bi reku da trdiš po logiki da cr ni najbolši strelec če mu vzameš penale ni blizu Messija. Hkrati je Messi v krajšem času z manj penali dosegel podobno število zadetkov. Pismo moreš met slab dan kripl
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+3
4 1
cripstoned
28. 06. 2026 08.00
Bravo za malega prevaranta in fifa ljubljenca..nikomur v zgodovini nogometa ni bilo lazje kot malemu prevarantu iz argentine..na tisoce posnetkov ki se dnevno objavijo da o milijonskih pregledih le teh niti ne zacnemo...vse gre po skripti infantina ki spet iz ozadja skrbi za novo krajo v korist malega prevaranta in argentine tokrat se bolj ocitno kot v katarju ..FUJ..jasno da bodo fencki maleha prevaranta zavajali in lagali ampak njih se tako ali tako ne jemlje resno...
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-5
1 6
NoriSušan
28. 06. 2026 08.04
se pravi Messi 3 tekme 6 golov (popvprečje 2 gola na tekmo) cr 3 tekme 2 gola. Zdej pa razlož logiko kako se lahko nekomu podarja tkao veliko in olajša stvari? Kokr sm reku če trdiš to potem trdiši da se muje podarilo 48 trofej
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+2
3 1
royayers
28. 06. 2026 08.09
nedeljsko jutro, sonce. mir. potem se pa ti pojavis s svojimi nebulozami?! pa saj to ni vec smesno, priporocam kaksen strokoven pregled.
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+4
5 1
NoriSušan
28. 06. 2026 08.10
haha mu že zbrisal komentar. Še 24 ur ne more gledat kako se blamira
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+2
3 1
NoriSušan
28. 06. 2026 08.11
sori sm mislu da se mu je zbrisal sam ni naložil
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-1
0 1
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