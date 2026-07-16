Začudeni Messi dal vedeti, da je imel Pickford napačne podatke

Tako kot že mnogi pred njim je tudi Jordan Pickford na svojo plastenko z vodo pritrdil listič z natisnjenimi podatki o tem, kako naj bi argentinski nogometaši izvajali enajstmetrovke v primeru morebitnega streljanja z bele točke.

Do tega sicer ni prišlo, saj je Argentina v sodnikovem dodatku prišla do velikega preobrata in zmage z 2:1, po zadnjem sodniškem žvižgu pa so njeni igralci naleteli na omenjeno plastenko.

Lionel Messi in njegovi soigralci so se ob preučevanju zapiskov in podajanju plastenke med seboj začudeno gledali, predvsem reakcija 39-letnega kapetana je dala slutiti, da je imel Pickford napačne informacije.