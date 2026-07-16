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SP 2026

Začudeni Messi dal vedeti, da je imel Pickford napačne podatke

Atlanta, 16. 07. 2026 11.28 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA J.B.
Lionel Messi in angeška plastenka

Vratar angleške nogometne reprezentance Jordan Pickford je bil v polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu pripravljen na skoraj vse. Verjetno pa vseeno ni pričakoval, da bo ključna informacija prišla v roke tekmecev, Argentincev, in postala spletna uspešnica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako kot že mnogi pred njim je tudi Jordan Pickford na svojo plastenko z vodo pritrdil listič z natisnjenimi podatki o tem, kako naj bi argentinski nogometaši izvajali enajstmetrovke v primeru morebitnega streljanja z bele točke.

Do tega sicer ni prišlo, saj je Argentina v sodnikovem dodatku prišla do velikega preobrata in zmage z 2:1, po zadnjem sodniškem žvižgu pa so njeni igralci naleteli na omenjeno plastenko.

Lionel Messi in njegovi soigralci so se ob preučevanju zapiskov in podajanju plastenke med seboj začudeno gledali, predvsem reakcija 39-letnega kapetana je dala slutiti, da je imel Pickford napačne informacije. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kondicijski trener sinjemodrih Luis Martin je na Instagramu objavil fotografijo in še dodatno zbodel Angleže z zapisom: "Kakšna škoda, da nismo imeli enakega načrta."

Objavo je sicer pozneje izbrisal, a sta fotografija in videoposnetek takrat že zakrožila po spletu.

nogomet svetovno prvenstvo lionel messi jordan pickford

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KOMENTARJI3

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Jezna lepookica
16. 07. 2026 13.03
Vedno sem navijala za Messija.Zdaj ne več! Povezan je s koruptivno Fifo, Izraelom, z oboževalci se ne slika ....nesramen je baje na igrišču....
Odgovori
-1
2 3
HardKore
16. 07. 2026 13.11
Briga te, maš vsaj lepe učke 🥰
Odgovori
+1
1 0
trol3
16. 07. 2026 12.51
Začuden je, ker ne zna niti besedice Anglešk
Odgovori
-1
2 3
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