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Zavrnjeno rokovanje zaradi obtožb posilstva, ki pove več kot tisoč besed

Foxborough, 24. 06. 2026 16.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Djed Spence in Thomas Partey

Na drugi tekmi skupine L sta Anglija in Gana odigrali morda najmanj zanimivo srečanje letošnjega mundiala. Bolj kot turobnih 0:0 je javnost razburkala poteza Djeda Spenca pred prvim sodnikovim žvižgom. Bočni branilec Tottenhama ni želel seči v roko Thomasu Parteyu, kapetanu Gane, ki ga po svetovnem prvenstvu čaka kar osem obtožb spolnega nasilja.

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Thomas Partey ni igral na uvodni tekmi mundiala proti Panami. Razlog za to je bila prepoved vstopa v Kanado zaradi obtožb, ki ga čakajo na Otoku. Partey je bil namreč sedemkrat obtožen posilstva, enkrat pa spolnega nasilja. Vezist Villarreala bo moral v angleški prestolnici svojo nedolžnost dokazati na sodišču. V času domnevnih zločinov je bil Partey član Arsenala, ki ga je v svojih vrstah obdržal še tri leta po tem, ko je otoška policija proti njemu sprožila postopek preiskave.

Preberi še Na mundialu bo podkapetan, nato ga čaka osem obtožb spolnega nasilja

Aktualni angleški prvaki so bili na račun moralno spornega dopuščanja Parteyja, da nosi njihov dres, deležni številnih kritik. Na večini gostujočih stadionov je bil ganski vezist podvržen koncertu žvižgov, s katerimi so navijači dali jasno vedeti, kaj si mislijo o njem in njegovih obtožbah. Podobno sporočilo je pred tekmo Anglije proti Gani poslal tudi Djed Spence. Bočni branilec londonskega Tottenhama se ni želel rokovati s Parteyjem, ki je bil po njegovi odločitvi vidno presenečen.

Djed Spence in Thomas Partey
Djed Spence in Thomas Partey
FOTO: Profimedia

V pravnem svetu seveda velja načelo domneve nedolžnosti, športna javnost pa se seveda ne ravna po istem kopitu. Poteza Spenca je bila na družbenih omrežjih sprejeta z mešanimi odzivi. Nekateri navijači so pohvalili njegovo odločnost, drugi pa so bili seveda kritični do sprejemanja odločitev pred uradnimi sodnimi ugotovitvami.

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