Zavrnjeno rokovanje zaradi obtožb posilstva, ki pove več kot tisoč besed

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Thomas Partey ni igral na uvodni tekmi mundiala proti Panami. Razlog za to je bila prepoved vstopa v Kanado zaradi obtožb, ki ga čakajo na Otoku. Partey je bil namreč sedemkrat obtožen posilstva, enkrat pa spolnega nasilja. Vezist Villarreala bo moral v angleški prestolnici svojo nedolžnost dokazati na sodišču. V času domnevnih zločinov je bil Partey član Arsenala, ki ga je v svojih vrstah obdržal še tri leta po tem, ko je otoška policija proti njemu sprožila postopek preiskave.

Aktualni angleški prvaki so bili na račun moralno spornega dopuščanja Parteyja, da nosi njihov dres, deležni številnih kritik. Na večini gostujočih stadionov je bil ganski vezist podvržen koncertu žvižgov, s katerimi so navijači dali jasno vedeti, kaj si mislijo o njem in njegovih obtožbah. Podobno sporočilo je pred tekmo Anglije proti Gani poslal tudi Djed Spence. Bočni branilec londonskega Tottenhama se ni želel rokovati s Parteyjem, ki je bil po njegovi odločitvi vidno presenečen.

Djed Spence in Thomas Partey FOTO: Profimedia