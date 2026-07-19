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SP 2026

Znano je, koliko bo Vinčić zaslužil v finalu in koliko na mundialu

Miami, 19. 07. 2026 14.52 pred 34 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.J.
Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem

Slavko Vinčić bo glavni sodnik finala svetovnega prvenstva v East Ruthefordu med Španijo in Argentino. Za Slovenca bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Znano je tudi koliko bo 46-letni Mariborčan zaslužil za sojenje v finalu in koliko bo pod črto pospravil skupno na SP.

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Odločitev o izboru glavnega sodnika za finale je Slavku Vinčiću je pred dnevi sporočil vodja sodnikov Fife, Italijan Pierluigi Collina. "Voditi tekmo z zlatimi črtami na dresu je nekaj res lepega. Prepričan sem, da se vsi strinjate z mano. To je nekaj res velikega, kakor tudi to, da bo glavni sodnik Slavko," je na sestanku sodnikov pred sklepnim dejanjem SP Vinčića za glavnega sodnika finala imenoval Collina.

Slavko VInčić
Slavko VInčić
FOTO: AP

Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmeh. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.

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Za Vinčića bo na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi to četrta tekma. Pred tem je vodil tekme Brazilija - Maroko in Jordanija - Alžirija v skupinskem delu ter Mehika - Ekvador v šestnajstini finala. Znano je tudi, koliko bo Slovenec zaslužil v finalu in koliko bo skupaj popsravil denarja na letošnjem mundialu. "Za finale bo pospravil okoli 50.000 evrov, skupaj pa bo na SP zaslužil okoli 140.000 evrov," poročajo številni mediji.

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Njegov doslej najpomembnejši finale je bil obračun v ligi prvakov leta 2024 med Real Madridom in Borussio Dortmund (2:0). Ni nenavadno, da finale svetovnega prvenstva med evropsko in južnoameriško ekipo vodi evropski sodnik. Finalno tekmo pred štirimi leti v Katarju 2022, na kateri je Argentina premagala Francijo, je sodil Poljak Szymon Marciniak.

Razlagalnik

Pierluigi Collina je nekdanji italijanski nogometni sodnik, ki je v svoji karieri veljal za najboljšega na svetu. Prepoznaven je bil po svojem neustrašnem videzu, strogi avtoriteti na igrišču in brezkompromisnem uveljavljanju pravil. Po upokojitvi je prevzel pomembne funkcije v krovnih nogometnih organizacijah, kot sta UEFA in FIFA, kjer danes skrbi za razvoj sodniške stroke in uvajanje novih tehnologij, kot je VAR.

Četrti sodnik ima na nogometni tekmi več ključnih nalog. Njegova glavna odgovornost je nadzorovanje menjav igralcev, prikazovanje dodatnega časa ob koncu polčasov s pomočjo elektronske table ter pomoč glavnemu sodniku pri upravljanju tehničnih prostorov ob igrišču. Poleg tega mora biti vedno pripravljen, da v primeru poškodbe ali nenadne nezmožnosti opravljanja dela glavnega sodnika ali katerega od pomočnikov prevzame njegovo vlogo na igrišču.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet vinčić

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KOMENTARJI3

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JanezNovak13
19. 07. 2026 15.35
Glede na celotne prihodke FIFE bi lahko dobil več.
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0 0
osiveli_ritmični_gimnastik
19. 07. 2026 15.19
tuji mediji pa ne napišejo, da bo 50% pobrala pohlepna slovenska država, aaa to pa ne
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+1
1 0
fotr80
19. 07. 2026 15.25
se dobr, da jih teb ne.
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-1
0 1
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