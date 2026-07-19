Znano je, koliko bo Vinčić zaslužil v finalu in koliko na mundialu

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Odločitev o izboru glavnega sodnika za finale je Slavku Vinčiću je pred dnevi sporočil vodja sodnikov Fife, Italijan Pierluigi Collina. "Voditi tekmo z zlatimi črtami na dresu je nekaj res lepega. Prepričan sem, da se vsi strinjate z mano. To je nekaj res velikega, kakor tudi to, da bo glavni sodnik Slavko," je na sestanku sodnikov pred sklepnim dejanjem SP Vinčića za glavnega sodnika finala imenoval Collina.

Slavko VInčić FOTO: AP

Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmeh. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.

Za Vinčića bo na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi to četrta tekma. Pred tem je vodil tekme Brazilija - Maroko in Jordanija - Alžirija v skupinskem delu ter Mehika - Ekvador v šestnajstini finala. Znano je tudi, koliko bo Slovenec zaslužil v finalu in koliko bo skupaj popsravil denarja na letošnjem mundialu. "Za finale bo pospravil okoli 50.000 evrov, skupaj pa bo na SP zaslužil okoli 140.000 evrov," poročajo številni mediji.

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Njegov doslej najpomembnejši finale je bil obračun v ligi prvakov leta 2024 med Real Madridom in Borussio Dortmund (2:0). Ni nenavadno, da finale svetovnega prvenstva med evropsko in južnoameriško ekipo vodi evropski sodnik. Finalno tekmo pred štirimi leti v Katarju 2022, na kateri je Argentina premagala Francijo, je sodil Poljak Szymon Marciniak.