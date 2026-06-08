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Nogomet

Veterani na mundialu: Ronaldo že šestič v boj za svetovni vrh

Ljubljana, 08. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 8 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Cristiano Ronaldo

V zgodovini svetovnih prvenstev je na zelenico stopilo šest nogometašev, starejših od 40 let. Letos bo igralcev s tako bogatimi izkušnjami kar osem, med njimi pa izstopa Cristiano Ronaldo, ki ima zadnjo priložnost, da s Portugalsko osvoji najbolj cenjeno trofejo na planetu.

Cristiano Ronaldo bo poleti že šestič zaigral na mundialu. Ko je prodrl na veliko sceno, je bila videti prihodnost portugalske reprezentance svetla, hitro pa je postalo jasno, da igralci okrog enega izmed najboljših nogometašev v zgodovini niso na ravni, ki je potrebna za osvojitev svetovnega prvenstva. Ronaldo posledično na ta turnir nima najlepših spominov.

Portugalska reprezentanca (2006)
Portugalska reprezentanca (2006)
FOTO: AP

Leta 2006 je bil 21-letni Ronaldo zabetoniran v udarni enajsterici Portugalske in že takrat predstavljal veliko nevarnost za nasprotnike. Na uvodni tekmi Portugalske proti Angoli je bil zelo aktiven, prodiral po krilu, izsiljeval prekrške, z glavo pa stresel tudi prečko. Zmagoviti zadetek za tesno portugalsko zmago je dosegel Pedro Pauleta.

Na drugi tekmi proti Iranu je Portugalska nadzorovala potek srečanja. Deco je dosegel prvi gol, Ronaldo pa se je po novi vrhunski predstavi pod svoj prvi zadetek na mundialu podpisal z uspešno izvedeno enajstmetrovko. Ker si je s soigralci že zagotovil uvrstitev v osmino finala, je Ronaldo ob zmagi z 2:1 proti Mehiki na zadnji tekmi skupinskega dela ostal na klopi in ni vstopil v igro.

Cristiano Ronaldo na tekmi proti Iranu (2006)
Cristiano Ronaldo na tekmi proti Iranu (2006)
FOTO: AP

Osmina finala je prinesla eno izmed tekem, o kateri se govori še danes. Mnogi so jo poimenovali bitka v Nürnbergu, končala se je namreč s kar štirimi rdečimi in 16 rumenimi kartoni. Zaradi številnih ostrih startov nizozemskih igralcev je Ronaldo utrpel poškodbo, zaradi katere je po dobri pol ure igre zapustil igrišče, edini gol na tekmi pa je dosegel Maniche.

Portugalce je čakal še en izjemno bojevit obračun, četrtfinale proti Angliji pa v 120 minutah nogometa ni prinesel nobenega zadetka. Posledično so odločali streli z bele pike, ključno enajstmetrovko pa je zadel prav Ronaldo. Prav najstrožji strel pa je bil tisti, ki je končal njihovo pot na mundialu. V polfinalu je za Francoze za končnih 1:0 zabil Zinedine Zidane, za tretje mesto pa so Portugalci nato proti Nemčiji izgubili s 3:1.

Cristiano Ronaldo po tekmi proti Franciji (2006)
Cristiano Ronaldo po tekmi proti Franciji (2006)
FOTO: Profimedia

Štiri leta kasneje Portugalska na prvenstvu, katerega se z veseljem spominjamo tudi Slovenci, ni pustila tako dobrega vtisa. Na uvodnem obračunu so remizirali proti Slonokoščeni obali, na drugi tekmi pa vendarle uspeli zabiti. In to kar sedemkrat.

Portugalska je povsem nadigrala in s 7:0 uničila Severno Korejo, prvi zvezdnik Ronaldo pa je prispeval gol in asistenco. Skupinski del so Portugalci sklenili brez prejetega zadetka, tudi proti Braziliji so namreč remizirali z 0:0. Še tretjič in zadnjič so bili neučinkoviti proti Španiji, ki je slavila z 1:0 in nato osvojila prvenstvo.

Cristiano Ronaldo na tekmi proti Severni Koreji (2010)
Cristiano Ronaldo na tekmi proti Severni Koreji (2010)
FOTO: AP

Brazilski mundial leta 2014 je prinesel še večje razočaranje. Portugalska je turnir ponovno začela brez doseženega zadetka in proti Nemčiji klonila s 4:0, goli pa so spet prišli na drugi tekmi. V izdihljajih tekme proti ZDA je Ronaldo asistiral za končnih 2:2, nato pa proti Gani zabil za zmago z 2:1, kar pa je bilo premalo za napredovanje iz skupine smrti, v kateri je imela ZDA boljšo gol razliko, Nemčija pa končala na vrhu.

Cristiano Ronaldo po tekmi proti Gani (2014)
Cristiano Ronaldo po tekmi proti Gani (2014)
FOTO: AP

Leto 2018 je prineslo eno izmed najboljših individualnih predstav v zgodovini svetovnih prvenstev, pod katero se je ob remiju na uvodni tekmi proti Španiji s 3:3 podpisal prav Ronaldo. Prvič je zabil že po treh minutah, ko je po odličnem prodoru izsilil enajstmetrovko in jo uspešno realiziral. Pri drugem zadetku je imel nekaj sreče, tretji pa je bil prava mojstrovina. Španija je medtem že povedla, Ronaldo pa je v 88. minuti s fantastičnim prostim strelom dosegel hat-trick in postavil končni izid spektakla.

Cristiano Ronaldo na tekmi proti Španiji (2018)
Cristiano Ronaldo na tekmi proti Španiji (2018)
FOTO: AP

Sledila je tekma proti Maroku, na kateri je edini gol dosegel Ronaldo, ki je bil natančen z glavo. Na zadnjem obračunu skupinskega dela je bil nekdanji član Real Madrida, Manchester Uniteda in Juventusa znova zelo razigran, a se ni uspel vpisati v statistiko, tekma proti Iranu pa se je končala z rezultatom 1:1. Še ena izbrana vrsta, ki ga je uspela zaustaviti, je bila urugvajska v osmini finala, kjer je z 2:1 izločila portugalske igralce.

Cristiano Ronaldo po tekmi proti Urugvaju (2018)
Cristiano Ronaldo po tekmi proti Urugvaju (2018)
FOTO: AP

Tudi leta 2022 je Ronaldo prvenstvo začel s priigrano in uspešno izvedeno enajstmetrovko, s katero je postal prvi igralec v zgodovini, ki je zadel na petih različnih mundialih, Portugalska pa je Gano porazila s 3:2. V nadaljevanju skupinskega dela se je njegov igralni čas zmanjševal, v izločilnih bojih pa ni bil več del začetne postave.

V osmini finala je proti Švici na zelenico vstopil s klopi, ko je Portugalska že nadzorovala tekmo. Tudi v četrtfinalu je bil pokoriščen kot menjava, a v povsem drugačni situaciji. Njegovi soigralci so namreč zaostajali proti Maroku, Ronaldo pa po vstopu ni uspel pripraviti preobrata, tako da se je Portugalska spet hitro poslovila od mundiala.

Cristiano Ronaldo na tekmi proti Maroku (2022)
Cristiano Ronaldo na tekmi proti Maroku (2022)
FOTO: AP

Svetovno prvenstvo torej ni reprezentančni turnir, na katerega ima po mnenju mnogih najboljši igralec v zgodovini lepe spomine. Vsekakor veliko raje pomisli na evropsko prvenstvo, ki ga je osvojil leta 2016, ali na Ligo narodov, kjer je trofejo dvignil v letih 2019 in 2025. A zdaj je čas za Ronaldov šesti in hkrati zadnji mundial.

Na papirju ima Portugalska močnejšo ekipo kot kadarkoli in sodi v najožji krog favoritov za končno slavje. V zasedbi je namreč nekaj vrhunskih branilcev – Nuno Mendes, Matheus Nunes, Joao Cancelo in Ruben Dias, obenem pa ima Portugalska verjetno najboljšo vezno linijo na svetu. Tam bodo obračune po vsej verjetnosti začenjali zvezdnika aktualnih evropskih klubskih prvakov Vitinha in Joao Neves ter Bruno Fernandes, glavni mož Manchester Uniteda, med menjavami pa je tudi nekdanji zvezdnik sinje modrih Bernardo Silva. V napadu bo Ronaldu družbo delal klubski soigralec Joao Felix, del ekipe pa sta tudi napadalec PSG-ja Goncalo Ramos in krilni napadalec Rafael Leao, ki bo po letih branjenja milanskih barv poleti poiskal nov izziv.

Bruno Fernandes in Cristiano Ronaldo
Bruno Fernandes in Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

Prvi zvezdnik Portugalske, ki je ob začetku februarja dopolnil že 41 let, bo na svetovnem prvenstvu eden izmed osmih nogometašev, starih 40 ali več let. V celotni zgodovini je na mundialu zaigralo zgolj sedem nogometašev iz omenjene starostne skupine, in jasno je, da letos rekord najstarejšega posameznika, ki je kadarkoli zaigral na svetovnem prvenstvu, ne bo dobil novega lastnika. Tega ima sicer od leta 2018 Essam El Hadary, ki je v Rusiji med vratnicama Egipta stal pri starosti 45 let in 161 dni.

Craig Gordon
Craig Gordon
FOTO: AP

Ronaldo pa na turnirju vseh turnirjev ne bo najstarejši igralec. Ta naziv bo pripadel škotskemu vratarju Craigu Gordonu, ki se je rodil na zadnji dan leta 1982 in šteje že 43 let. Zanj bo to debi na mundialu, postal pa bo drugi najstarejši udeleženec svetovnih prvenstev po El Hadaryju. Škotska je sicer na največjem mednarodnem prizorišču nazadnje igrala leta 1998, Gordon pa je reprezentančni dres prvič oblekel nekaj let zatem.

Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa
FOTO: AP

Guillermo Ochoa je legenda svetovnih prvenstev. Gre za vratarja, ki na klubski ravni nikoli ni bil niti blizu najboljših ekip, na vsaka štiri leta pa s svojimi predstavami na najvišji ravni navdušuje navijače Mehike. 41-letnik je del elitne trojice, ki bo letos postala prva, ki je zaigrala na kar šestih svetovnih prvenstvih. Poleg njega sta del te skupine še Ronaldo in Lionel Messi.

Luka Modrić
Luka Modrić
FOTO: AP

Poleg omenjene trojice bo na letošnjem prvenstvu še en nogometaš, ki je barve svoje države branil že na mundialu leta 2006. To je Luka Modrić, ki kljub svoji starosti še vedno igra na najvišji ravni. Poleg bogate klubske kariere se lahko pohvali tudi z reprezentančnimi uspehi, saj se je z izbrano vrsto leta 2018 prebil vse do finala, štiri leta kasneje pa končal na tretjem mestu.

Edin Džeko
Edin Džeko
FOTO: AP

Poleg Modrića bo na svetovnem prvenstvu še en zvezdnik z območja bivše Jugoslavije, ki je že dopolnil 40 let. Edin Džeko je z reprezentanco Bosne in Hercegovine v kvalifikacijah spisal edinstveno pravljico in za prvo uvrstitev na mundial po 12 letih izločil Italijo. Leta 2014 je BiH sicer dočakala debi na največjem odru, ob edini zmagi, ko je s 3:1 premagala Iran, pa je bil med strelci tudi Džeko.

Manuel Neuer
Manuel Neuer
FOTO: AP

Tudi Manuel Neuer, eden izmed najboljših vratarjev v zgodovini, šteje že 40 let. Legendarni čuvaj mreže je edini aktivni nogometaš ekipe, ki je leta 2014 osvojila svetovno prvenstvo. Letos bo del tega turnirja nekoliko presenetljivo, saj je po zadnjem Euru napovedal reprezentančni pokoj in od takrat ni oblekel dresa izbrane vrste. Selektor ga je kljub temu po pogovoru uvrstil na reprezentančni seznam in s tem dvignil veliko prahu.

Fernando Muslera
Fernando Muslera
FOTO: Profimedia

Po 18 letih klubskega nogometa na stari celini se je Fernando Muslera lani vrnil v Južno Ameriko. Izkušeni vratar je mrežo Urugvaja branil na svetovnih prvenstvih v letih 2010, 2014 in 2018, pred štirimi leti pa v Katar odpotoval v vlogi rezervnega vratarja. Okrogli rojstni dan bo praznoval 16. junija, najlepše darilo pa bi zanj vsekakor bilo, če bi s soigralci dan pred tem uspel premagati Savdsko Arabijo.

Vozinha
Vozinha
FOTO: Profimedia

Zadnji izmed 40-letnikov, ki bo letos del svetovnega prvenstva, je Vozinha, vratar Zelenortskih otokov. Za omenjeno izbrano vrsto je od leta 2012 zbral 88 nastopov, najpomembnejši pa so bili tisti v kvalifikacijah, ko si je majhna otoška državica zagotovila prvi nastop na mundialu v zgodovini. Vozinha je ob koncu maja odigral pripravljalno tekmo proti Srbiji, na kateri so Zelenortski otoki s 3:0 presenetljivo porazili Srbijo.

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