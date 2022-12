Kamerunci so se poslovili s senzacijo proti prvim favoritom

Skupinski del letošnjega svetovnega prvenstva se je končal z obračunoma v skupini G. Brazilija je presenetljivo izgubila proti Kamerunu (0:1), a zavoljo ugodnega razpleta na drugi tekmi vseeno osvojila prvo mesto. Edini gol je v sodniškem dodatku z glavo dosegel Vincent Aboubakar. Švica je za napredovanje v osmino finala ugnala Srbijo s 3:2.

Brazilski selektor Tite se je pričakovano odločil za kopico sprememb v začetni enajsterici, saj so bili Brazilci že pred zadnjim krogom uvrščeni v osmino finala. Ederson je začel v vratih, na desnem boku je priložnost dočakal 39-letni Dani Alves, v povsem premešanem napadu pa so jo dobili Antony, Rodrygo in Arsenalova soimenjaka Gabriel Martinelli in Jesus. Na drugi strani si je mesto v začetni enajsterici prislužil Vincent Aboubakar, ki je proti Srbom vstopil v drugem polčasu in po zaostanku z 1:3 poskrbel za oba zadetka Kameruncev.

Čeprav so bili Kamerunci pod imperativom zmage, se je od prve minute dalje videlo, da je razlika v kakovosti med reprezentancama enostavno prevelika. Brazilci so bili prvič blizu zadetku v 14. minuti, ko je z glavo streljal Martinelli, z odlično obrambo mu je veselje preprečil Davis Epassy. 21-letniku je pripadla tudi druga velika priložnost kariok v prvem delu, ko je z roba kazenskega prostora meril pod prečko, vendar je bil še enkrat na mestu kamerunski vratar. Afriški predstavniki so bili najbližje veselju v tretji minuti sodniškega dodatka, ko je z glavo streljal Bryan Mbeumo, a je njegov strel ubranil Ederson. Zelo aktiven je bil v tem delu igre tudi Dani Alves, ki je imel v 33. minuti prosti strel, s katerega je sprožil za las preko vrat.

V 51. minuti je ambicioznejše nadaljevanje Kameruncev naznanil Aboubakar, ki je meril za malenkost mimo leve vratnice. Nato so pobudo znova prevzeli Brazilci, a bili večji del drugega polčasa kljub večji posesti žoge nenevarni. Še najbližje zadetku je bil v 56. minuti Martinelli, a se je še enkrat več izkazal razpoloženi Epassy. V tretji minuti sodniškega dodatka pa so Kamerunci dočakali nagrado za borbeno predstavo. Jerome Ngom Mbekell je poslal sijajen predložek z desne strani, ki ga je z glavo kronal Aboubakar. Takrat je bilo že jasno, da se Kamerunci kljub morebitni zmagi poslavljajo, zato si je nekdanji napadalec Porta med proslavljanjem slekel dres, zaradi česar je prejel drugi rumeni karton in bil posledično izključen. Ko je korakal z zelenice, ni mogel skriti nasmeška. Prisrčen prizor, ki bo zagotovo zakrožil po spletu.

Do konca se izid ni več spreminjal, obe strani sta bili zadovoljni. Brazilija je kljub porazu osvojila prvo mesto zaradi boljše gol razlike v primerjavi s Švico, ob tem je Tite odpočil večino prvokategornikov. Kamerunci pa so se od Katarja poslovili z zmago, ki jo bodo tamkajšnji navijači še dolgo pomnili. Volk sit in koza cela.

