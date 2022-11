Ali v Katarju isti navijači navijajo za Anglijo, Nemčijo, Argentino in še koga?

Očitki, škandali in obtožbe se na organizatorje svetovnega prvenstva v Katarju kar lepijo. Ogromno prahu so dvignili tudi posnetki navijačev državnih reprezentanc, za katere je jasno, da ne prihajajo iz države, za katero naj bi tako goreče navijali. Plačanci ali vendarle pravi navijači?

Bolj kot se je bližalo svetovno prvenstvo, bolj je postajalo jasno, da si številni goreči privrženci svojih reprezentanc v Katarju, s takšnih ali drugačnih razlogov, ne bodo ogledali. Čeprav so vodilni možje Mednarodne nogometne zveze, kljub navalu obtožb, obljubljali, da bo to najboljše svetovno prvenstvo vseh časov, je hitro postalo jasno, da bi utegnilo biti eno izmed najslabše obiskanih. A organizatorji so tudi za to težavo, očitno, našli rešitev. Navijačem iz tujine naj bi plačali, da navijajo za določene reprezentance.

Projekt naj bi se imenoval Mreža za vodenje navijačev (The Fan Leader Network), vsi ki bi v njem sodelovali pa bi dobili za to plačilo. Ob tem naj bi "navijačem" plačali pot, nastanitev in jim celo zagotovili mesto na otvoritveni slovesnosti. V zameno bi morali samo objavljati pozitivne vsebine na družabnih omrežjih in tako poskušati ustvariti evforijo. Svet so obkrožili posnetki privržencev, za katere je jasno, da ne prihajajo z držav, za katere naj bi navijali in jim je ob tem navijaška folklora dotičnih reprezentanc vse prej kot domača. Sledil je val ogorčenja in posmeha, zaradi katerega naj bi katarske oblasti zaustavile plačila "najetim" navijačem. "Zaradi zadnjih objav v medijih želimo zaščititi navijače, ki nas bodo obiskali pred napačnimi očitki, da dobijo plačilo za obisk svetovnega prvenstva. Zaradi tega, na žalost, več ne bo nakazane dnevne žepnine. Žepnina je bila mišljena kot manjša vzpodbuda, da bi si lahko navijači privoščili okrepčila med obiskom," je bilo zapisano v sporočilu, ki ga je kot prvi objavil britanski The Guardian. Večina navijačev naj bi sicer prišla iz Indije.

Na očitke se je, pričakovano, odzval tudi predsednik Fife Gianni Infantino: "Berem, da ti ljudje niso podobni Angležem in zato ne bi smeli navijati za Anglijo, saj so videti kot Indijci. Zakaj naj bi temu bilo tako? Mar nekdo, ki je videti kot Indijec, ne bi smel navijati za Anglijo, Španijo ali Nemčijo? Veste, kaj je to? To je rasizem, čisti rasizem. Vsak na svetu ima pravico navijati za kogar želi." Ta zadnji del seveda drži, a Infantino hkrati pozablja, da je Fifa s tem, ko je svetovno prvenstvo dodelila Katarju, mundial oddaljila privržencem, ki za svoje reprezentance navijajo že desetletja, ki navijajo za njih tudi, ker so za njih navijali njihovi očetje, dedki, prededki. Oddaljili so prvenstvo navijačem, ki za svojo državo navijajo zato, ker čutijo nezlomljivo pripadnost svoji državi, grbu, igralcem in ki ne navijajo za določeno reprezentanco zgolj zato, ker jim je pri srcu kateri izmed nogometašev, ali pa barve dresa.

Na stadionih več navijačev, kot jih stadion lahko sprejme Pravi navijači ali ne, ob prenosih tekem lahko velikokrat opazimo, da je na staidonih precej praznih sedežev. Zato so še toliko bolj presenetili uradni podatki, da je bilo na določenih tekmah celo več navijačev, kot bi jih lahko stadion celo sprejel. Otvoritveno tekem med Katarjem in Ekvadorjem, naj bi si teko ogledalo 67,372 privržencev nogometa, čeprav uradno stadion Al Bayt sprejme 60,000 ljudi.



A bolj sta v oči bodla podatka z drugega dne tekmovanja. Zmago Anglije s 6:2 proti Iranu naj bi si na mednarodnem stadionu Khalifa ogledalo 45,344 gledalcev, čeprav je uradna kapaciteta stadiona 40,000. Obračun Nizozemske in Senegala (tulipani so slavili z 2:0), je v živo na stadionu Al Thumama, uradno, spremljalo 41,721 navijačev, čeprav naj bi stadion sprejel okroglih 40,000 gledalcev. Na obeh omenjenih tekmah je bilo v prenosu jasno vidno, da je bilo na stadionu precej praznih sedežev.

icon-expand Občinstvo na tekmi Nizozemska - Senegal FOTO: AP