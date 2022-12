Ameriški novinar umrl med spremljanjem tekme SP v Katarju

Sodeloval je tudi s Fox Sports . Bil je tudi avtor uspešnice The Beckham Experiment (2009), v kateri je osvetlil prestop angleškega nogometnega zvezdnika Davida Beckhama v LA Galaxy. Po poročanju ameriškega radia NPR se je Wahl zgrudil v novinarski loži na tribuni stadiona Lusail ob koncu tekme. Reševalci so se hitro odzvali in ga oživljali, preden so ga odnesli na nosilih in odpeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za mrtvega. Wall Street Journal piše, da je Wahl očitno doživel srčni napad.

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP , je 48-letni Wahl pomagal povečati priljubljenost nogometa v Združenih državah Amerike. Leta 1996 se je pridružil Sports Illustrated , takrat premierni ameriški športni publikaciji, da bi poročal o nogometu. Pri reviji je ostal do leta 2020, leto kasneje pa se je pridružil mreži CBS Sports, za katero je pokrival petkovo tekmo med Argentino in Nizozemsko na stadionu Lusail.

"Grant je naredil nogomet za svoje življenjsko delo in potrti smo, da njega in njegovega briljantnega pisanja ne bo več z nami," so zapisali v izjavi pri US Soccer. Kot so še dodali, je "celotni ameriški nogometni družini strto srce" zaradi Wahlove smrti. Wahlova žena Celine Gounder, sicer priznana ameriška epidemiologinja in strokovnjakinja za virusne bolezni, je tvitnila: "Sem v popolnem šoku."

Wahla je 21. novembra v Katarju pridržalo varnostno osebje, potem ko je nosil mavrično majico na uvodni tekmi med ekipama ZDA in Walesa, s čimer je pokazal podporo pravicam LGBTQ v državi, kjer so istospolni odnosi prepovedani, je še poročala tiskovna agencija AFP. Po poročanju CNN in Philadelphia Inquirer se je Wahl v dnevih pred smrtjo pritoževal nad nelagodjem v prsih in je poiskal zdravniško pomoč v medijskem središču, kjer so mu povedali, da ima verjetno bronhitis in mu dali sirup proti kašlju in ibuprofen.

Po poročanju Boston Globe je brat pokojnega Eric Wahl zatrjeval, da so njegovemu bratu grozili s smrtjo. Izjavil je tudi, da je bila družina v stiku z uradniki ameriškega zunanjega ministrstva in Bele hiše.