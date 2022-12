Angleška reprezentanca namesto pokala domov pripeljala mačka

Angleška nogometna reprezentanca je svojo pot na tokratnem mundialu končala v četrtfinalu, potem ko je izgubila proti Franciji. Čeprav so upali na uvrstitev v polfinale in nato finale svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju, so jim Francozi zadali boleč poraz. Nekaj tolažbe v teh žalostnih dneh jim je prinesel potepuški maček, ki so ga spoznali med svojim štiritedenskim bivanjem v Katarju. Poimenovali so ga Dave in ga razglasili za svojo maskoto.