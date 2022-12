Henderson in Kane zadela v polno za vodstvo Anglije ob polčasu *2:0

Pri Senegalu bodo zagotovo najbolj pogrešali Idrissa Gueyeja , ki zaradi preveč rumenih kartonov, proti Angliji nima pravice nastopa. Selektor Senegala Aliou Cisse je namestno vezista Evertona v začetno enajsterico uvrstil Krepina Diatto , poleg tega pa je opravil še eno spremembo v primerjavi s tekmo proti Ekvadorju in sicer je Papeja Gueyeja posadil na klop in priložnost od prve minute namenil Nampalysu Mendyju .

S sredine igrišča so krenili nogometaši Senegala, ki so na lovu na ponovitev uspeha iz leta 2002, ko se je takratna izbrana vrsta, vključno s sedanjim selektorjem Cissejem, uvrstila v četrtfinale. Takoj na začetku srečanja se je pokazalo, da bo glavno orožje Senegala preskok igra, glavna tarča dolgih podaj pa Boulaye Dia, ki se je hitro znašel v polpriložnosti, a sta bila osrednja branilca Anglije dovolj zbrana, da mu nista dovolila strela. Angleži so po uvodnih nekaj minutah prevzeli pobudo in začeli pretiti prek obeh bokov. Senegalci so v tekmo z Angleži pristopili zelo čvrsto in tudi s prekrški ustavljali napade Otočanov. Kot prvi jo je laže skupil Harry Kane, ki ga je v 14. minuti pohodil Abdou Diallo.

Po 20 minutah igre smo le lahko videli prvi poskus na tekmi, ko je po kotu z desne strani z glavo želel sprožiti John Stones, ki pa je žogo zadel z ramo in ni bil nevaren za vrata Edouarda Mendyja. Manj kot dve minuti zatem so do prve priložnosti prišli tudi Senegalci, ko je po slabi podaji Maguireja žogo prestregel Diatta, stekel v hiter napad in podal v sredino. Tam je sprva sprožil Dia, odbito žogo pa je želel v angleško mrežo pospraviti Ismaila Sarr, ki pa je iz neposredne bližine meril prek vrat Anglije. Senegalci so ob tem zahtevali tudi najstrožjo kazen, saj je žoga Johna Stonesa ob strelu Diaja zadela v roko, a se sodniki v sobi za VAR niso odločili poslati glavnega sodnika na ogled posnetka omenjenega incidenta.