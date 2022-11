Anglija odločno začela SP in ugnala Iran, ZDA in Wales remizirala

Angleška nogometna reprezentanca je svetovno prvenstvo v nogometu začela tako, kot si je želela. Varovanci Garetha Southgata so že prvem polčasu prve tekme skupinskega dela proti Iranu kar trikrat merili v polno in praktično že odločili uvodno tekmo sebi v prid. V drugem polčasu so trije levi le še dokončali delo, čeprav se Iranci niso dali kar tako in so dosegli dva zadetka. Na koncu je semafor kazal rezultat 6:2, med strelce pa so se za Anglijo vpisali Jude Bellingham, Bukayo Saka dvakrat, Raheem Sterling, Marcus Rashford in Jack Grealish, za Iran pa je dvakrat zadel Mehdi Taremi. Na večerni tekmi pa so se Američani in Valižani po zadetkih Timothyja Weaha in Garetha Bale-a razšli brez zmagovalca (1:1).

Angleži prerešetali mrežo Irana (6:2) Prvi zadetek na turnirju je za 'tri leve' dosegel mladi vezist Borussie Dortmund Jude Bellingham, ki je v 35. minuti izkoristil lep predložek Luka Shawa in z glavo natančno meril v desni zgornji kot iranskega rezervnega vratarja Seyeda Hosseinija, ki je 15 minut pred tem zamenjal poškodovanega Alirezo Beiranvanda. Vodstvo je le osem minut kasneje povišal Arsenalov Bukayo Saka, ko je z levico sprožil natančen vole in žoga je tik pod prečko našla pot v iranski gol. Rezultat prvega polčasa pa je v sodnikovem podaljšku prvega dela igre po lepem preigravanju in podaji kapetana Harryja Kana postavil Chelseajev Raheem Sterling, ki je podstavil desnico. Hosseini je bil še tretjič premagan.

Selektor Irana Carlos Queiroz je zato ob polčasu opravil kar trojno menjavo. V igro je poslal Alija Gholizadeha, Saeida Ezatolahija in Hosseina Kanaanija ter ob tem tudi nekoliko spremenil formacijo na igrišču. A tudi menjave Iranu niso pomagale. Po dobri uri igre je Anglija vodila že s 4:0. Po slabi podaji Hosseinija so Angleži na sredini igrišča prestregli žogo in se podali v protinapad. Sterling je zaposlil Sakaja, 21-letni krilni napadalec pa si je žogo namestil na levico in še drugič na tekmi (tokrat ob rahli pomoči iranske obrambe, od katere se je žoga odbila) meril v polno. Potem pa so sprožili tudi Iranci. Napadalec Porta Mehdi Taremi je tekel v kazenski prostor Angležev, izkoristil lepo podajo Gholizadeha in z desnico zabil žogo pod prečko Jordana Pickforda. Gareth Southgate je svoje misli usmeril na prihodnja srečanja in opravil štiri menjave naenkrat. V igro so v 70. minuti vstopili Eric Dier, Jack Grealish, Phil Foden in Marcus Rahsford. Slednji je potreboval manj kot minuto, da se je tudi sam vpisal med strelce.

Tik pred koncem rednega dela se je med strelce vpisal še en rezervist, in sicer Grealish. Članu Manchester Cityja ni bilo težko iz neposredne bližine po podaji prav tako rezervista Calluma Wilsona pospraviti žoge v nebranjeno mrežo.

Ob samem koncu srečanja so imeli Iranci zlato priložnost za še drugi zadetek na tekmi, ko se je Sardar Azmoun znašel sam pred Pickfordom, a je z desnico meril močno in nekoliko premalo natančno, saj je zadel le prečko. Globoko v sodnikovem podaljšku pa so Iranci dobili na voljo še enajstmetrovko. John Stones je enega izmed Irancev vlekel za dres in glavni sodnik Raphael Claus je ob posredovanju VAR-a prisodil najstrožjo kazen. Uspešno jo je izvedel Taremi, ki je tako postavil končni rezultat 6:2.

Reprezentanci ZDA in Walesa remizirali in vknjižili prvo točko na SP Na zadnji ponedeljkovi tekmi in drugi v skupini B pa sta se pomerila še ZDA, ki so se nazadnje na mundialu merili leta 2014 in izpadli v osmini finala in Wales, ki nastopa šele na svojem drugem SP in prvem po letu 1958. V 9. minuti srečanja so imeli Američani dve izjemni priložnosti, a se mreža Walesa ni stresla. Najprej je po ostrem predložku Timothyja Weaha branilec Wales Joe Rodon skoraj ob poskusu izbijanja žoge z glavo zadel avtogol, a je bil Wayne Hennessey na pravem mestu, v akciji, ki je sledila pa je do strela z glavo prišel še Josh Sargent, čigar strela pa je na koncu oplazil zunanji del vratnice gola Valižanov. Po 35 minutah igre pa je reprezentanca ZDA kronala premoč na zelenici. Priborjeno žogo na sredini igrišča je lepo zadržal Sargent in jo oddal Christianu Pulišiću. Krilni napadalec se je spustil v hiter prodor in lepo zaposlil Weaha, ta pa je s konico kopačke desne noge ugnal Hennessea in poskrbel za zasluženo vodstvo Američanov, ki so ga varovanci Gregga Berhalterja zadržali do konca prvega polčasa.

Valižani so v drugi polčas stopili precej odločneje in bili po uri igre dvakrat zelo blizu izenačenju. V 64. je po prostem strelu Harryja Wilsona do trela z glavo prišel Ben Davies, ki je meril z glavo, a je žogo čez prečko potisnil Matt Turner. Po kotu, ki je sledil in ga je prav tako izvedel Wilson, pa je z glavo sprožil še Kieffer Moore, ki pa je meril nekoliko previsoko. Wales je v iskanju izenačenja še naprej pritiskal in v 80. je prvi zvezdnik moštva Gareth Bale dosegel kar je iskal. Po podaji Aarona Ramseya v osrčje kazenskega prostora američanov je bil prvi pri žogi nekdanji zvezdnik Real Madrida, nekoliko pa je zamudil Walker Zimmerman, ki je Valižana zrušil in glavnemu sodniku ni preostalo drugega, kot da dosodi enajstmetrovko. 33-letni Bale je zanesljivo izvedel najstrožjo kazen in dosegel še svoj 41. zadetek za 'Zmaje' iz Walesa.

Zadnjih nekaj minut srečanja vključno z dolgim sodnikovim podaljškom je pripadlo Američanom, ki so v želji po zmagi pritisnili, a zadetka niso dosegli in reprezentanci sta mundial začeli s točko.

