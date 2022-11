Anglija že v prvem polčasu napovedala pohod na sam vrh

Prvi zadetek na turnirju je za 'Tri leve' dosegel mladi vezist Borussie Dortmund Jude Bellingham , ki je v 35. minuti izkoristil lep predložek Luka Shawa, in z glavo natančno meril v desni zgornji kot Iranovega rezervnega vratarja Seyeda Hosseinija , ki je 15 minut pred tem zamenjal poškodovanega Alirezo Beiranvanda . Vodstvo je le osem minut kasneje povišal Arsenalov Bukayo Saka , ko je z levico sprožil natančen vole in žoga je tik pod prečko našla pot v iranski gol. Rezultat prvega polčasa pa je v sodnikovem podaljšku prvega dela igre po lepem preigravanju in podaji kapetana Harryja Kana postavil Chelseajev Raheem Sterling , ki je podstavil desnico in Hosseini je bil še tretjič premagan.

Selektor Irana Carlos Queiroz je zato ob polčasu opravil kar trojno menjavo. V igro je poslal Alija Gholizadeha, Saeida Ezatolahija in Hosseina Kanaanija ter ob tem tudi nekoliko spremenil formacijo na igrišču.

A tudi menjave Iranu niso pomagale. Po dobri uri igre je Anglija vodila že s 4:0. Po slabi podaji Hosseinija so angleži na sredini igrišča prestregli žogo in se podali v protinapad. Sterling je zaposlil Sakaja, 21-letni krilni napadalec pa si je žogo namestil na levico in še drugič na tekmi (tokrat ob rahli pomoči iranske obrambe, od katere se je žoga odbila) meril v polno.

Potem pa so sprožili tudi Iranci. Napadalec Porta Mehdi Taremi je vtekel v kazenski prostor Angležev, izkoristil lepo podajo Gholizadeha in z desnico zabil žogo pod prečko Jordana Pickforda.

Gareth Southgate je svoje misli usmeril na prihodnja srečanja in opravil štiri menjave naenkrat. V igro so v 70. minuti vstopili Eric Dier, Jack Grealish, Phil Foden in Marcus Rahsford. Slednji je potreboval le približno minuto, da se je tudi sam vpisal med strelce.