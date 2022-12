Di Maria po silovitem protinapadu še povišal argentinsko premoč, 2:0*

Kar nekoliko nepričakovano so se strasti v finalu hitro ogrele. V peti minuti je Huga Llorisa prvič preizkusil Alexis MacAllister s silovitim strelom z razdalje, francoski kapetan je njegov poskus suvereno umiril. Razpoložen je bil Angel Di Maria , ki je presenetljivo začel namesto Leandra Paredesa . V osmi minuti je iznajdljivo preigraval po levi strani in nato podal Rodrigu de Paulu, čigar strel je obramba galskih petelinov uspela odbiti v kot. Francozi v uvodnih minutah nikakor niso našli pravega ritma. Po četrt ure igre je na svoji polovici žogo zapravil Lucas Hernandez , sledil je hiter protinapad, v katerem sta si Di Maria in de Paul zamenjala vlogi asistenca oziroma strelca, vendar tudi zaključek zvezdnika Juventusa ni bil dovolj natančen.

V 21. minuti je argentinski napad znova šel po levi strani, kjer je na svoje najboljše čase izpred nekaj sezon spominjal Di Maria. 34-letnik je kot na vrtiljaku zavrtel Ousmaneja Dembeleja , ki ga je preigravanje očitno tako zmedlo, da je čez nekaj metrov, ko je argentinski zvezdnik že prišel v kazenski prostor, storil očiten prekršek. Glavni sodnik Szymon Marciniak ni okleval in je takoj pokazal na belo točko. Dvoma o izvajalcu ni bilo, Lionel Messi je pristopil k žogi in ohranil mirne živce. Llorisa je poslal v levo stran, sam pa sprožil v spodnji desni kot za zasluženo prednost gavčev.

Argentinski strateg Lionel Scaloni se je tako kot v polfinalu odločil za formacijo 4-4-2: Emiliano Martinez v vratih, Nicolas Tagliafico, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina v obrambi. Na sredini igrišča je Scaloni dal prednost izkušenemu Angelu Di Marii, ki je začel namesto Leandra Paredesa, ob Rodrigu De Paulu, Alexisu Mac Allisterju in Enzu Fernandezu, v napadu pa kapetan Lionel Messi in mladi Julian Alvarez, ki sta v polfinalu potopila hrvaško barko.

Didier Deschamps se je v primerjavi s polfinalno tekmo odločil za dve menjavi. V vratih je začel kapetan in rekorder po številu nastopov za galske peteline Hugo Lloris, v obrambi je Dayot Upamecano zamenjal Ibrahima Konateja, tam pa igrajo še Theo Hernandez, Raphael Varane in Jules Kounde. Na položaju defenzivnih vezistov sta Adrien Rabiot, ki se vrača namesto Youssoufa Fofane, in Aurelien Tchouameni. Pred njima sredino in napad povezujejo Ousmane Dembele, Antoine Griezmann ter Kylian Mbappe, v konici napada pa je Olivier Giroud.