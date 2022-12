Argentina po naslovu svetovnega prvaka na glavo

"Svetovni prvaki! Messijeva Argentina se je v Katarju dotaknila neba," je zapisal argentinski časnik La Nacion. Navijači v Buenos Airesu so se množično zbirali okoli ikoničnega obeliska na aveniji 9 de Julio in razvnela se je nezadržna argentinska fiesta za zgodovinsko in zasluženo zmago sinjemodrih v finalu SP. Zavladalo je navdušenje, ki se je po zadnjem žvižgu sodnika takoj "razlilo" po ulicah vse države ob vzklikih "Vamos Argentina" (Gremo, Argentina!) in "Dale campeon!" (Gremo, prvak!).

Območje je bilo že zaprto za promet, avtobusi so prenehali voziti, trgovine so se zaprle prej. Poleti na južni polobli so Buenos Aires in druga mesta od poldneva naprej ponujala javni ogled finala na velikih zaslonih, medtem ko so bari in restavracije ponujali posebne ponudbe za ogled nogometa.

Upanje na prvi naslov svetovnega prvaka po letu 1986 in tretjega v zgodovini se je povečalo, ko je Argentina v polfinalu premagala Hrvaško s 3:0. Napetost je bilo čutiti na vseh koncih prestolnice in po vsej nogometno nori državi Lionela Messija in že preminulega Diega Maradone. Športno zmagoslavje predstavlja za ljudi žarek upanja v stalni gospodarski krizi Argentine, ki se sooča z visoko inflacijo.