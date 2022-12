Argentinci na dan finala niso jedli kosila, so pa trpeli pred televizorji

Spopad generacij, spopad Messi - Mbappe, spopad Argentina - Francija, in po izjemno napetem obračunu, tudi trnovi poti, so po dveh urah obračuna v nedeljo slavili modro beli. In v Buenos Airesu je završalo. Reke navijačev na osrednjih ulicah, klanjali so se svojim junakom.

Argentina je po 36 letih spet na prestolu in to bo odmevalo še dolgo. "Mislim, da so igrali sijajno, vse so dali od sebe, prvaki smo in Messi si to zasluži, hura za Messija!" so vzklikali navijači. "Argentina! Hvala Messiju, ta pokal pripada Messiju and Dibuju (vratar Martinez). Hvala, hvala, hura za vas, rada vas imam, fantje. Messi, uspelo ti je, hvala ti, hvala bogu, hvala."

Kot bo zagotovo praznovanje še dolgo trajalo tudi pri naših sosedih Hrvatih. Ravno, ko je bilo finale, ko sta moči merili Argentina in Francija, so na hrvaška tla stopili njihovi junaki, ognjeni, za Hrvate edini pravi zmagovalci mundiala. Takrat Hrvate ni več zanimalo finale prvenstva, ampak samo reprezentanca, ki se vrača domov. Ves dan so jih čakali, dočakali in 80.000 ljudi je poskrbelo za vzdušje, kot ga že dolgo ni bilo. Tretje mesto je pač - kot bi bilo prvo.