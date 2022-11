Messi iz 11-metrovke popeljal Argentince v vodstvo

Tretji tekmovalni dan 22. svetovnega prvenstva v nogometu prinaša štiri tekme. Dve v skupinah C in D. Za začetek torkovega dne bomo spremljali prvi obračun v skupini C med izbranima vrstama Argentine in Savdske Arabije, v katerem imajo "gavči" vlogo izrazitega favorita. Bodo Lionel Messi in druščina po pričakovanjih odprli pot do tako želenega naslova svetovnih prvakov po dolgih 36 letih? Glavni sodnik tekme je Slovenec Slavko Vinčić.

Svetovno prvenstvo, skupina C, 1. krog, izid:

Argentina - Savdska Arabija 1:0 (-:-)

Messi 10./11-m icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke