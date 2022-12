Prvaki predčasno končali slavje, argentinska zveza se je zaradi tega opravičila

Po ocenah argentinskih medijev se je na ulicah glavnega mesta zbralo med pet in šest milijonov ljudi, ki so si želeli videti Lionela Messija in soigralce od blizu. Je pa preveliko število razgretih navijačev povzročilo kaos in nevarne prizore na dan, ko je argentinska vlada razglasila dan slavja nekaj manj kot 48 ur po zmagi na svetovnem prvenstvu v Katarju nad Francijo.

Posnetki na družbenih omrežjih so pokazali, kako so se navijači skušali vkrcati na argentinski avtobus, ko se je ta prebijal po načrtovani poti. Kasneje so to pot opustili, prekinili slavje ter za nogometaše organizirali nekakšno alternativo s preletom helikopterjev.

"Svetovni prvaki so morali celotno traso prepeljati s helikopterji, ker je bilo to zaradi eksplozije ljudskega veselja na kopnem nemogoče. Praznujmo v miru in jim izkažimo svojo ljubezen in občudovanje," je na Twitterju zapisala Gabriela Cerruti, tiskovna predstavnica argentinskega predsednika Alberta Fernandeza.