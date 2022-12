Argentinci proti Avstralcem v znamenju Messijevega jubileja

Pred tekmo je bilo glavno vprašanje, komu bo v napadu zaupal argentinski selektor Lionel Scaloni . Ob Lionelu Messiju se je odločil še za Papuja Gomeza in osrednjega napadalca Juliana Alvareza , ki je dosegel drugi zadetek proti Poljakom. Na klopi sta ostala Angel Di Maria , ki naj bi imel nekaj težav s poškodbo, in Lautaro Martinez . Tudi v taboru Avstralije je v primerjavi z zadnjo tekmo ena sprememba, pričakovano je na sredini igrišča namesto Craiga Goodwina začel Keanu Baccus , ki se je izkazal v drugem polčasu proti Dancem.

Za Messija je to 169. tekma v argentinskem dresu, še 831 jih je doslej odigral v klubski konkurenci, 778 za Barcelono in 53 za PSG.

Pred tem sta boje v osmini finala odprli ekipi Nizozemske in ZDA. Zanesljivo, s 3:1, so slavili tulipani, za katere so zadeli Memphis Depay, Daley Blind in Denzel Dumfries, ki je asistiral za prva zadetka. Za Američane je bil edini strelec rezervist Haji Wright, ki je na zares neverjeten način znižal na 2:1, a je bilo to premalo za popoln preobrat nogometašev ZDA. Več si lahko preberete spodaj.