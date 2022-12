Wenger: Bolje igrajo ekipe, ki se ne ukvarjajo s političnimi demonstracijami

Izpadlim Nemcem poslal sporočilo

73-letnik iz Strasbourga je del tega svetovnega prvenstva v okviru fifinega osebja, Arsene Wenger je namreč vodja globalnega razvoja pri mednarodni nogometni zvezi, pri čemer je na današnjem dopoldanskem tehničnem sestanku na vprašanje o nemški drži glede političnih sporočil dejal: "Poglejte, Francija in Anglija sta igrali dobro. To sta recimo ekipi, ki sta psihično pripravljeni in osredotočeni na tekmovanje, ne pa na politične demonstracije." S tem je zlasti v evropskih medijih požel obilico negodovanja, saj so zlasti zahodni športni delavci, pa tudi novinarji, naklonjeni pogostemu izražanju nestrinjanja z vsem, kar predstavlja tokratni turnir v Katarju. spomnimo, Nemčija se je morala domov odpraviti že po skupinskem delu svetovnega prvenstva, nase pa je Elf opozoril že na prvi tekmi proti Japonski, ko so si nogometaši ob skupinski fotografiji prekrili usta v znak protesta, saj njihov kapetan ni smel nositi mavričnega kapetanskega traku.