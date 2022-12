Atlaški levi za afriško čast in zgodovino proti galskim petelinom

Če bi svetovno prvenstvo bilo ligaško tekmovanje bi Francija pred polfinalnimi obračuni na 'ligaški lestvici' vodila in proti Maroku imela priložnost osvojiti to navidezno ligo. Francozi so po petih tekmah s štirimi zmagami in porazom pri 12 točkah. A presenetljivo jim niso sledili Argentinci (10 točk) ali Hrvati (7 točk), ampak Maročani (11), ki so na petih dosedanjih tekmah prejeli zgolj en zadetek in tudi ta je bil avtogol proti Kanadi. Svetovno prvenstvo seveda ni ligaško tekmovanje, ampak je zanimivo ravno zato, ker je od skupinskega dela naprej vsak trenutek na vsaki tekmi lahko odločilen.

Neuničljiva obramba lahko odličen napad v trenutku uniči in še največje favorite pošlje domov. Tak dvoboj bomo spremljali danes, saj so Francozi, ko so igrali s polno postavo na tem prvenstvu vse nasprotnike z relativno lahkoto 'odprli' in premagovali njihove vratarje. A zdi se, da je neustavljiva sila končno srečala nepremičen objekt. Maročani z razlogom še niso prejeli gola, ki bi ga zabil nasprotnik. Za varovanje gola odličnega Bona niso zadolženi zgolj branilci s prvim zvezdnikom moštva Achrafom Hakimijem na čelu. Tudi vezisti z drugim najbolj slavnim igralcem Hakimom Ziyechom se jim z veseljem pridružijo, ko žoga ni v njihovi posesti. Napadalci svoje delo, ko niso pri žogi jemljejo enako resno, kot ko drvijo proti vratom nasprotnikov.

Na dosedanjih tekmah so Afričani žogo v svoji posesti imeli malo več od 30 odstotkov časa in marsikdo bi si lahko mislil, da so moštvo, ki v posesti izbere najlažjo pot do vrat nasprotnikov in v v ogenj na drugi strani igrišča pošlje enega ali dva bojevnika. Malo v stilu Grčije leta 2004, ko so Grki na domačem prvenstvu z izrazito obrambno igro in previdnimi sprehodi v napadu presenetili celotno Evropo in osvojili Euro. Maročani niso sledili temu receptu, saj takoj po prevzemu posesti žoge v velikem številu napadejo nasprotni kazenski prostor. Nevarna je predvsem desna stran njihovega napada, kjer odlično sodelujeta prej omenjena Hakimi in Ziyech.

Prav ta stran je tista po kateri Francozi najraje napadajo, saj tam igrata levi bočni branilec Theo Hernandez in Kylian Mbappe. Mbappe je na tem prvenstvu blestel in dosegel pet zadetkov, a v četrtfinalu proti Angležem je prav dvojec Mbappe/Hernandez bil najšibkejši del ekipe. Pri Angležih za kritje izjemno nevarnega Mbappeja ni bil zadolžen zgolj desni bočni branilec Kyle Walker, ampak tudi vezist Jordan Henderson in krilni igralec Bukayo Saka. Ta recept je bil uspešen tudi zato, ker so Angleži večino časa napadali po tej strani in obrambno šibki Hernandez je bil krivec za drugo enajstmetrovko, ki jo je zapravil Harry Kane. Veliko dela pri uspešnosti te strategije je opravil tudi napad Anglije, ki je levemu osrednjemu branilcu Francije Dayotu Upamecanoju vseskozi preprečevala dostop do žoge in lahke dolge podaje do Mbappeja ali kratke do Hernandeza. Vsekakor bodo Maročani poskušali na enak način ustaviti nasprotnike.