Belgijci zapravili obilico priložnosti in uvrstitev v izločilne boje

Medtem ko se je Zlatko Dalić odločil za preverjeno ekipo, pa je Roberto Martinez v luči poraza proti Maročanom povsem spremenil začetno enajsterico. Namesto bratov Hazard , Michyja Batshuayija in Amadouja Onanaja so priložnost dobili Leander Dendoncker , Yannick Carrasco , Leandro Trossard in Dries Mertens .

Hrvati so v tekmo krenili odločno in si v le desetih sekundah priigrali prvo priložnost, ko je z desnico sprožil Ivan Perišić in meril kakšen meter mimo vrat Thibauta Courtoisa. Potem pa so pobudo prevzeli Belgijci, za katere sta lepo kombinirala Mertens in Carrasco, slednji pa je po strelu iz težkega kota Belgiji priigral prvi kot na tekmi. Le nekaj minut za tem so Belgijci izpeljali še hiter protinapad, v katerem je Kevin De Bruyne lepo zaposlil Mertensa, napadalec turškega Galatasaraya pa je meril prek vrat Dominika Livakovića.

Kljub temu, da so bili Belgijci na uvodu v tekmo precej boljši tekmec, pa so si v 15. minuti privoščili hudo napako. Carrasco je v lastnem kazenskem prostoru podrl Andreja Kramarića in Anthony Taylor je dosodil enajstmetrovko za Hrvaško. Žogo si je na belo piko že namestil Luka Modrić, a je bil Taylor s strani sodnikov, ki skrbijo za VAR, poklican na ogled videoposnetka, po katerem je bilo jasno, da je bil eden izmed nogometašev Belgije ob predložku v kazenski prostor v prepovedanem položaju, in najstrožja kazen je splavala po vodi.

Odpravljeno enajstmetrovko so Belgijci vzeli kot opozorilo in znova prevzeli pobudo na zelenici, Hrvati pa so prežali na hitre protinapade. Martinezovi varovanci so bili znova zelo nevarni v 41. minuti, ko je po prodoru in podaji Dendonckerja do strela iz neposredne bližine skoraj prišel Mertens, a je bil nekoliko prekratek in Livaković ni rabil posredovati.

Prvi polčas se je tako končal brez zadetkov tako v eni kot v drugi mreži.