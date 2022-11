Belgijski razpad sistema: stare zamere, selektor Martinez, nezadovoljstvo ...

Ni skrivnost, da v garderobi 'rdečih vragov' že nekaj časa ne vlada idila. Zadnja katastrofalna predstava in posledično boleč poraz proti Maroku (0:2) v drugem krogu skupinskega dela svetovnega prvenstva je odprl Pandorino skrinjico, jeznih pogledov med glavnimi akterji je vse več, na površje pa so splavale tudi stare zamere, ki ob vsakem spodrsljaju na zelenici pridobijo na teži.

Prizora, ko sicer izjemni vezist Manchester Cityja Kevin de Bruyne stoji povsem izoliran iz kroga, ki ga tvorijo njegovi reprezentančni soigralci neposredno pred začetkom zelo pomembnega obračuna z Marokom ali pa ko si med samo tekmo skočita v lase že omenjeni De Bruyne in izkušeni branilec Toby Alderweireld, dovolj zgovorno pričata o stanju duha v belgijski izbrani vrsti. Takšnih in drugačnih neprijetnih trenutkov je (bilo) še precej več, a tokrat smo izbrali zgolj očitna dva, ki so ju lahko videli milijoni gledalcev na stadionu oziroma prek malih televizijskih sprejemnikov. Zelo neposrečena izjava De Bruyneja o starosti zasedbe, ki je po njegovih besedah prestara za odmevnejši dosežek v Katarju, ob tem pa je še posebej izpostavil počasna branilca Jana Vertonghena in Alderweirelda, je (razumljivo) naletela na slab odziv prvega, ki je svetlolasemu zvezdniku moštva z Etihada očital pomanjkanje občutka za moštveno pripadnost. Tu je tudi vidno porejeni Eden Hazard, čigar zaton na klubski ravni se več kot očitno odraža tudi na igrah v dresu z nacionalnim grbom.