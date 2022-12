Bento po porazu z Brazilijo odstopil s položaja selektorja Južne Koreje

"To je bil moj zadnji dan kot selektor Južne Koreje. Vzel si bom premor in potem videl, kaj bom naredil. To sem že povedal tako igralcem kot predsedniku zveze," je dejal portugalski strokovnjak na novinarski konferenci po porazu svoje ekipe v ponedeljek zvečer.

"To odločitev sem sprejel sicer že septembra, to je vklesano v kamen. Hvala zvezi in igralcem za vse, kar so storili zame," je dodal 53-letni Paulo Bento.