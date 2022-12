Bizarnosti, ki so zaznamovale mundial v Katarju

Ne samo po zgodovinski zmagi Messijeve Argentine, veličastnem hat-tricku Kyliana Mbappeja in novi vrhunski uvrstitvi naših južnih sosedov. Svetovno prvenstvo v Katarju si bomo zapomnili tudi po številnih čudaških, bizarnih in neslavnih dogodkih. Nekateri so bili pričakovani, drugi nikakor ne. Pripravili smo jagodni izbor.

icon-expand Gianni Infantino je na novinarski konferenci poskrbel za precej bizaren uvod v svetovno prvenstvo. FOTO: AP

Veliki uvod že dan pred začetkom turnirja Šov bizarnosti se je začel, še preden so reprezentanti Katarja in Ekvadorja odprli 22. svetovno prvenstvo. Dan pred prvo tekmo turnirja je predsednik Fife Gianni Infantino preizkušal, koliko nesmiselnosti lahko oseba izreče v dobri uri novinarske konference. "Danes se počutim kot Katarec, Arabec, Afričan, gej, invalid in delavec migrant," je med drugim dejal, nato pa pojasnil, da sočustvuje s prej omenjenimi skupinami, ker sam še kako dobro ve, kako je biti diskriminiran. "Ko sem bil otrok, so se iz mene norčevali, ker sem bil tujec v drugi državi in sem imel rdeče lase," je orisal skozi svoj "tragičen" primer.

Priložnosti za "selfie" ni mogel izpustiti iz rok Južnokorejci prvenstva niso začeli po svoji željah. Po remiju z Urugvajem (0:0) na prvi tekmi je sledil poraz z Gano (2:3). Medtem ko je Heung-min Son na igrišču objokoval zapravljeno priložnost, se je zgodil dogodek, ki je odmeval bolj kot končni rezultat. Eden od članov trenerskega štaba ganske reprezentance je namreč pristopil do zvezdnika Tottenhama in ga pred očmi vseh prosil za "selfie". Objokani Son se je samo obrnil, drugi član ganskega strokovnega štaba pa je sodelavcu sugeriral, naj nemudoma pospravi telefon. 30-letnemu Sonu bo prvenstvo kljub temu ostalo v lepem spominu, saj je s soigralci v zadnjem krogu skupinskega dela čudežno ugnal Portugalce in si zagotovil osmino finala.

Ne sprašujte Eto'oja o podkupovanju sodnikov Predsednik kamerunske nogometne zveze Samuel Eto'o je pozornost pritegnil že pred prvenstvom, ko je napovedal afriški finale med Kamerunom in Marokom. S potezo, ki mu ne more biti v ponos, pa je nase opozoril tudi med skupinskim delom, ko je z brco v slogu svojih najboljših nogometnih časov iz Barcelone in Interja na tla spravil alžirskega blogerja Saida Mamounija in mu ob tem uničil kamero. Eto'o se je za svoje dejanje javno opravičil, Mamouni pa je pojasnil, da je kamerunski zvezdnik izgubil živce, potem ko ga je vprašal, ali so bili sodniki na kontroverzni tekmi v kvalifikacijah za SP med Kamerunom in Alžirijo res podkupljeni.

Med Srbi in Švicarji spet ni bilo ljubezni Priznajmo si, že ko je bil pred meseci opravljen žreb skupin, smo vedeli, da bo na tekmi med Srbijo in Švico zaradi pestre zgodovine medsebojnih obračunov zelo napeto. Za nameček je obračun neposredno odločal o potniku v osmino finala, kamor so se po zmagi s 3:2 uvrstili Švicarji. Srbi so v drugem polčasu lovili zaostanek in postajali vse bolj nestrpni, še dodatno pa jih je k temu spodbudil švicarski kapetan albanskih korenin Granit Xhaka. Arsenalov nogometaš se je pred srbsko klopjo prijel za mednožje, po čemer so varovanci Dragana Stojkovića povsem izgubili živce.

'Tukaj imaš tvojo enajstmetrovko' Neporavnane račune so imeli v zadnjem krogu tudi nogometaši Gane in Urugvaja. Čeprav se o tem obračunu ne bo govorilo toliko kot o tistem pred 12 leti, nam bo v spominu vseeno ostalo proslavljanje Federica Valverdeja pred glavnim sodnikom Danielom Sibertom, potem ko je Andre Ayew zapravil domnevno sporno dosojeno enajstmetrovko pri izidu 0:0. Na srečo Realovega zvezdnika se Siebert ni odločil za rumeno kazen, Urugvaj pa je na koncu kljub slavju z 2:0 ostal brez zmage, saj je na drugi tekmi Južna Koreja presenetljivo ugnala Portugalsko.

De Bruyne se je predal, še preden se je začelo Hitro se je od prvenstva v svojem "zadnjem plesu" poslovila tudi zlata belgijska generacija. Rdeči vragi se v Katar niso odpravili najbolj samozavestni in pod udarom kritik svojih medijev. Reprezentančni duh je najbolje orisala izjava Kevina De Bruyna, ki je v intervjuju za The Guardian iskreno dejal, da so prestari, da bi se lahko kosali za naslov. Na koncu je imel prav. Belgijci so se po porazu z Marokom (0:2) in remiju s Hrvaško (0:0) domov odpravili že po skupinskem delu, nakar je izkušeni Jan Vertonghen vrnil žogico svojemu kapetanu. "Kaj je šlo narobe? Verjetno smo dosegli premalo zadetkov, ker smo prestari," je dejal 35-letni branilec.

Angleži so se znova tepli, čeprav ne v Katarju Katarske oblasti so po koncu mundiala sporočile, da v času prvenstva ni bil aretiran niti en angleški navijač. Mirnejše obnašanje tradicionalno vročekrvnih Otočanov lahko pripišemo tudi dejstvu, da na tekmah v Katarju – razen za redke izbrance – niso prodajali alkohola. Ga je pa zato bilo toliko več na Tenerifu. Tam se je tudi v času prvenstva tradicionalno trlo otoških turistov, ki so med seboj obračunali pred tekmo Anglija – Wales. Nastal je spodnji posnetek.

Paredes poskrbel, da se je Lahoz "namahal" Ne le, da so argentinski nogometaši postali prvaki in pobrali smetano individualnih nagrad (Lionel Messi za najboljšega posameznika, Enzo Fernandez za najboljšega mladega nogometaša in Emiliano Martinez za najboljšega vratarja), prednjačili so tudi v nešportnih potezah. Še posebej je bil vroč četrtfinalni obračun z Nizozemsko, na katerem je glavni sodnik Antonio Mateu Lahoz pokazal kar 16 rumenih in en rdeči karton. Strasti je najbolj razgrela poteza Leandra Paredesa, ki je z razdalje nekaj metrov po sodniškem žvižgu z vso močjo brcnil žogo naravnost proti nizozemski klopi. Da med gavči in tulipani ni ljubezni, pa je potrdilo provokativno proslavljanje Argentincev po napredovanju.

Martinez ni mogel iz svoje kože Za konec praznika nogometa smo spremljali sijajen finale, ki ni ponudil zgolj ene najboljših tekem v zgodovini nogometa, temveč tudi eno najbolj neslavnih proslavljanj. Potem ko je argentinski čuvaj mreže na slavnostnem odru prejel nagrado za najboljšega vratarja prvenstva, je uprizoril gesto, ki jo je težko opisati, kaj šele razložiti. Tudi Martinez je ni znal najbolje. Argentinskim medijem je dejal le, da je tako odreagiral zaradi francoskih navijačev, ki so mu žvižgali. Verjetno pa ni edini nogometaš na svetu, ki mu nasprotni navijači žvižgajo.

icon-expand Neslavna gesta Emiliana Martineza, ki bo šla v nogometne anale. FOTO: AP

Pregrinjalo, ki je zakrilo svete nogometne črte Tudi ko so Argentinci povsem ob koncu ceremonije dvignili pokal, ni šlo brez kočljivih situacij. Katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani je namreč Messiju, ki verjetno tega ni pričakoval, nadel tradicionalno arabsko ogrinjalo – bišt. Nekaj deset sekund kasneje je najboljši nogometaš vseh časov v zrak dvignil najprestižnejšo trofejo v svetu nogometa, famozne modro-bele črte in nedotakljivo desetko na hrbtu pa je prekrival simbol države, ki z nogometom nima ravno veliko skupnega. Nekateri so potezo videli kot še enega v vrsti poskusov promocije katarskega režima, drugi pa le kot izraz spoštovanja zmagovalcu. Presodite sami ...

icon-expand Lionel Messi je z bištom na ramenih dvignil sveti nogometni gral. FOTO: AP