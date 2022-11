Blišč in beda zadnjega kroga

Po dobrem tednu dni nogometnega SP v Katarju smo dobili le malo odgovorov na najbolj pogosta vprašanja, ki smo si jih zastavljali pred začetkom največjega športnega dogodka. Mnogi favoriti vsaj zaenkrat še zdaleč niso upravičili pričakovanj navijačev, ki so zahtevali prepričljive predstave v skupini in nato serijo sijajnih partij za dosego odmevnega rezultata. Edina, ki je prepričala, je reprezentanca Francije.

'Galski petelini' so iz hudih težav prišli še močnejši! Najprej so tarnali zaradi poškodb Pogbaja in Kanteja, nato so ostali brez nesrečnega Benzemaja, a so ohranili mirnost in zbranost. Odločeni, da prikrijejo izostanek treh pomembnih členov v močni verigi. Stavili so zlasti na napadalne izkušnje Girouda in obeh krilnih napadalcev Dembeleja in Mbappeja. Kot blisk hitra asa Barcelone in Paris Saint Germaina sta po pričakovanju povzročala največ preglavic tekmecem. Predvidoma še nista rekla zadnje besede. Morda v skupinskem delu, kajti izbranci selektorja Didierja Deschampsa si lahko nekoliko odpočijejo za konec uvodnega dela prvenstva, ker so si z dvema zmagama že priigrali napredovanje. 'Počitek' v zadnjem krogu sicer ni nujno porok za dovolj svežine v izločilnih bojih in posledično prednost pred nasprotniki, je pa vsekakor dobrodošel. Zato Francozi ostajajo v najožjem krogu favoritov za končno zmago, čeprav so napovedi še vedno nehvaležne. Uvodni tekmi za vse reprezentance vendarle še nista pravi vzorec ali dovolj dober pokazatelj možnosti najmočnejših ekip, ki se jim je sprva zalomilo.

icon-expand Kylian Mbappe je zagotovo eno najmočnejših francoskih orožij na poti do želene ubranitve naslova svetovnega prvaka. FOTO: AP

Za konec matematika, preračunljivost... še kaj? Kar se Francozov tiče, se jim po videnem v uvodnih krogih ni treba posebej obremenjevati s tekmecem v osmini finala, toda tokrat se vendarle velja ustaviti ob misli na prvo tekmo v izločilnih dvobojih. Aktualni svetovni prvaki namreč lahko naletijo na Argentino. 'Gavči' so po uvodni blamaži in nato zmagi prepričani, da jim je poraz v prvem krogu koristil, da tako slabega dne ne morejo več imeti, in da bodo do konca blesteli. Že za konec v skupinskem delu najbrž potrebujejo zmago, tudi remi utegne biti dovolj za napredovanje, toda le-ta bi pomenil prav obračun s Francozi, česar pa si Argentinci zagotovo ne želijo. Pri skupini C sem se ustavil zaradi 'križanja' s skupino D in pričakovanj pred zadnjima tekmama. Mehičani po porazu z Argentino niso več odvisni zgolj od svojega dosežka, saj jim tudi nizka zmaga ne zagotavlja napredovanja. V boljšem položaju je Savdska Arabija, ki bi se v primeru zanje ustrezne zmage Poljske prebila med 16 najboljših že z neodločenim rezultatom. Vse je še odprto, vsi še lahko napredujejo, ampak ob toliko, če se upravičeno sprašujemo, kakšen bo taktični načrt četverice v skupini C. Še najmanj verjetna je inačica, po kateri bi vsi igrali na polno, na zmago, da svoje opravijo ne ozirajoč se na drugo tekmo. Toda bolj vznemirljivo je vprašanje, kako bosta sklepni dejanji videti na obeh igriščih. Vse štiri reprezentance bodo sicer z mislimi na igrišču, a z enim ušesom na drugi tekmi. In kaj to pomeni za oba obračuna? Le upamo lahko, da si po tekmah ne bomo belili glav s teorijami zarote. Po ekstremno dolgih sodniških dodatkih na tem prvenstvu ne bi bilo nič čudnega, če bi bila za koga prav dolžina tekme pomemben adut. Odgovorni si verjetno ne upajo niti pomisliti, da bi se vsi štirje tekmeci v zadnjem krogu trudili za čim daljši sodniški dodatek ter bi nato tik pred koncem odigrali tako, kot jim ustreza! Kar se tiče delivcev pravice: tudi oni bodo pod pritiskom. Zlasti tisti, ki prihajajo iz nogometno manj razvitih držav in jih je doslej izdajala govorica telesa, da so neizmerno veseli, ker lahko povsem od blizu opazujejo največje svetovne zvezdnike ter so tu in tam temu primerno tudi opravljali delo.

icon-expand Čeprav v taboru Argentine poudarjajo, da jim je sramoten uvodni poraz proti Savdski Arabiji celo prišel prav, ne gre spregledati, da podoba 'Gavčev' v Katarju ni na pričakovani ravni. FOTO: AP

Sklepanje novih prijateljstev? Tekme zadnjih krogov na prejšnjih velikih tekmovanjih so že dvignile nekaj prahu. Za konec skupinskega dela so se namreč sklepala nova prijateljstva med reprezentancami. Bo temu tako tudi tokrat? V skupini F je Kanada že odpisana in si lahko za konec privošči 'prijateljski' pristop na tekmi proti Maroku ter posredno onemogoči enega izmed favoritov, čeprav sta Belgija in Hrvaška odvisni od svojih dosežkov. Ker se zdi v skupini E zelo verjetno, da bo Nemčija za konec premagala Kostariko, jo utegneta z neodločenim rezultatom, če bosta ocenili, da je ta zaradi minimalne razlike še 'v igri', poslati domov Španija in Japonska. Francozi, ki so že zmagovalci skupine D, pa lahko v zadnjem krogu nagradijo Tunizijce in jim ponudijo priložnost, da prehitijo Avstralce ali Dance. Podobno sicer velja tudi za Brazilce na zaključni tekmi s Kamerunom, ampak se razmerja moči in vse, kar spada zraven, zdijo drugačna, zato bodo v ospredju Švicarji in Srbi, ki so eno večjih razočaranj turnirja. Seveda gre zgolj za špekulacije, čeprav bi bil pravi čudež, če se ne bi vsaj v enem primeru zgodilo, da bo nekdo nekomu pomagal. Hote ali nehote ... A takšen je pač sistem na največjih prvenstvih. Sprva so vsi z enakimi izhodišči in nikakor ne bi smeli tarnati, če se jim primeri kaj neprijetnega za konec v skupinskem delu, ne glede na žreb oziroma vrstni red tekem. Smo pa v preteklosti tudi že spoznali, da se kakšna lahkomiselnost, preračunljivost ...'umazanija' maščuje zelo hitro. Morda že na uvodni tekmi izločilnih bojev. Je pa sistem, ki daje prednost razliki v doseženih in prejetih zadetkih, spet nekaj, kar v nekaterih pogledih pušča manj odprtih vprašanj, kot pravilo izkupička z medsebojnih tekem.

icon-expand Srbski nogometaši bodo po mršavem remiju s Kamerunom v zadnjem krogu skupinskega dela morali premagati neugodno Švico, s katero imajo še veliko neporavnanih računov. FOTO: AP