Japonci do zasluženega vodstva proti Hrvatom, *1:0

Naši južni sosedi so na svetovnem prvenstvu v Rusiji pred štirimi leti osvojili drugo mesto. Hrvate tudi tokrat ne gre odpisati, toda prva ovira na poti do vidnejšega uspeha je japonska reprezentanca, ki je zagotovo eno od presenečenj letošnjega mundiala. V skupini E so osvojili prvo mesto, za seboj pa pustili tudi Špance. Odlično izhodišče in dodatna motivacija po odlično opravljenem skupinskem delu sta zagotovo nekaj, kar Japonce žene k zgodovinskemu uspehu države. Hrvaška je skupino F zaključila na drugem mestu.

Japonci so srečanje začeli precej napadalno, že v tretji minuti srečanja so imeli lepo priložnost, ko je po lepi podaji strel z glavo zgrešil Taniguchi. Prvo lepo priložnost so Hrvati imeli v 8. minuti, ko je Ivan Perišić po napaki Japoncev prišel do strela, ki pa je končal v vratarjevih rokah. V 12. minuti so zopet nevarno zapretili Japonci, toda Hrvatom je uspelo mrežo ohraniti nedotaknjeno. Hrvaška obramba je bila že nekajkrat zelo na preizkusu, Japonci so bili že večkrat bliže zadetku. V 26. minuti smo videli lepo akcijo Bruna Petkovića, ki pa je ni izpeljal do konca. Tudi v 28. minuti so bili Hrvati nevarni, po lepi podaji Barišića je nato Perišić žogo spravil do Kramarića, ki pa mreže ni uspel zatresti. V zaključku prvega polčasa so imeli Japonci najlepšo priložnost na srečanju, v 41. minuti je bil Kamada zelo blizu zadetka, toda ostalo je pri rezultatu 0:0. Za prvi zadetek so v nadaljevanju le poskrbeli Japonci, v 43. minuti se je akcija začela iz kota, po zmedi v kazenskem prostoru pa je do zadetka prišel Maeda.