Izbrana vrsta Savdske Arabije je brez dvoma eno od najprijetnejših presenečenj dozdajšnjega dela mundiala v Katarju. Z uvodno senzacionalno zmago nad Argentino in kljub porazu s pogumno predstavo proti Poljski so oddali kandidaturo za eno od prvih dveh mest v skupini C, ki vodita v osmino finala. Proti Mehiki, ki ji točkovno trenutno kaže najslabše, varovanci Herveja Renarda potrebujejo vse tri točke.

Svetovno prvenstvo, skupina C, 3. krog, izid:

Savdska Arabija - Mehika 0:0* (-:-)