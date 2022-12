Boj Nizozemcev in Argentincev za polfinale SP: sredi prvega polčasa mreži še mirujeta

Četrtfinalni obračun na SP v Katarju med Nizozemsko in Argentino je hkrati tudi dvoboj reprezentanc, ki počasi dvigata formo. Nizozemci so v osmini finala s 3:1 izločili ZDA, Argentinci pa so si po dominantni predstavi ob koncu otežili delo proti Avstraliji, ki so jo premagali z 2:1. Argentina ima precej možnosti v napadu, tako da težave Lautara Martineza, ki zaradi težav z gležnjem potrebuje protibolečinske injekcije, ne bi smele biti izgovor v primeru izpada. Trenutno mreži še mirujeta (0:0).

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 20:22 Tulipani delujejo zelo disciplinirano in homogeno. Malo je prostora za prepoznavne argentinske akcije. icon-clock 20:19 Gavči so ves čas s terensko pobudo, a si večjih priložnosti v prvih dvajsetih minutah igre niso priigrali. icon-clock 20:18 icon-clock 19:55 icon-clock 19:55 Nizozemci se zavedajo, da je Messi verjetno najboljši igralec na svetu, a opozarjajo, da še zdaleč ni edini, na katerega morajo biti pozorni. Prikaži vse