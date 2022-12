Brez tega očitno (spet) ni šlo: Lovren in Brozović vpila 'Za dom spremni'

Na desettisoče ljudi je v Zagrebu pričakalo hrvaško nogometno reprezentanco. Skupaj so z bleščečim in glasnim sprejemom na glavnem trgu proslavili tretje mesto Hrvaške na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju. Veseli in razposajeni so bili tudi glavni igralci sprejema, bronasti hrvaški nogometaši, ki so si dali duška. Eni so se obnašali bolj zgledno, drugi pa so se spet prijeli standardnih vzklikov. V enem izmed lokalov sta si duška dala tudi člana ognjenih Dejan Lovren in Marcelo Brozović. Najbolj težko pričakovane so bile skladbice izpod peresa Marka Perkovića Thompsona.

