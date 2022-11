Če se bosta Mbappe in Benzema ujela, bodo ostali imeli težave

Didier Deschamps bo imel v Katarju izmed vseh selektorjev na voljo verjetno najbolj zvezdniški kader. Ob tem in dejstvu, da so Francozi aktualni svetovni prvaki, se verjetno sprašujete, zakaj so po oceni stavnic šele tretji favoriti. Zaradi kombinacije poškodb, nesoglasij izven igrišča in skromnih predstav v zadnjem obdobju, se glasi odgovor. A če bosta Kylian Mbappe in Karim Benzema končno ugotovila, kako igrati skupaj, potem bo galske peteline skoraj nemogoče zaustaviti.

icon-expand Didier Deschamps je za Katar vpoklical deset nogometašev, ki so pred štirimi leti Franciji priigrali drugi naslov svetovnega prvaka. FOTO: AP

Uspeh Francozov pred štirimi leti je bil paradoksalen. Očitali so jim, da se preveč posvečajo obrambi, a so z 11 zadetki v izločilnih bojih postavili rekord svetovnih prvenstev. Zaradi plejade zvezdnikov so jim mnogi zamerili, da so bili v svoji igri preveč konservativni, pa vendar je Benjamin Pavard proti Argentini dosegel enega od zadetkov turnirja. V finalu so za svojo drugo zvezdico s 4:1 suvereno ugnali Hrvate. A saj veste, kako pravijo. Težko je priti na vrh, še težje je tam ostati. To potrjuje tudi statistika: štirje od zadnjih petih branilcev naslova niso prišli iz skupinskega dela. Svoj del pri tej neslavni statistiki so leta 2002 dodali tudi Francozi, ko proti Senegalu, Danski in Urugvaju niso zmogli niti zadetka.

Da bodo letos premostili urok svetovnih prvakov, bodo morali opraviti z Danci, Tunizijci in Avstralci. Strokovnjaki Tunizijcem in Avstralcem v skupini D ne pripisujejo večjih možnosti za napredovanje, a če kdo, potem so Francozi sposobni premagati sami sebe. Spomnimo se samo, kako so se galski petelini v Južni Afriki uprli selektorju Raymondu Domenechu, ki je domov poslal Nicolasa Anelkaja, in na koncu osvojili zadnje mesto v skupini.

icon-expand Kylian Mbappe v izjavah ne skriva, kako rad v napadu sodeluje z Olivierom Giroudom. Napadalec Milana bo v Katarju najbrž na klopi, Mbappe pa se bo moral znajti skupaj s Karimom Benzemajem. FOTO: AP

Kako uporabiti Mbappeja in Benzemaja ter zakrpati luknji na sredini igrišča? Selektor Didier Deschamps, eden treh Zemljanov, ki so svetovno prvenstvo osvojili v vlogi nogometaša in selektorja, ima resda več avtoritete, kot jo je imel Domenech, saj je svoje že dokazal pred štirimi leti, pa vendar bo moral najti način, kako zgladiti domnevna nesoglasja znotraj garderobe. V francoskih medijih se omenja predvsem odnos Kyliana Mbappeja in Karima Benzemaja, ki naj bi bil daleč od idealnega. Številni celo trdijo, da je prav zaradi tega v vodo padla Mbappejeva selitev v Madrid. Deschamps se je pred turnirjem v Katarju moral ukvarjati s številnimi poškodbami svojih varovancev. Prvenstvo bosta izpustila N'Golo Kante in Paul Pogba, ki sta pred štirimi leti predstavljala srce in dušo galskih petelinov. Obilo težav je imel v prejšnjih tednih osrednji branilec Lucas Hernandez, ki za Bayern ni nastopil na kar desetih zaporednih tekmah. V torek zvečer pa se je na treningu poškodoval še hitronogi Christopher Nkunku. Kdo ga bo nadomestil med šestindvajseterico, še ni znano.

Galski petelini se v Katar niso podali z najboljšo popotnico. Letos so dobili le eno od šestih uradnih tekem v Ligi narodov, ko so doma premagali Avstrijo. Dvakrat so izgubili z Danci in enkrat s Hrvati.

54-letni selektor, ki Francijo vodi že okroglo desetletje, se še ni odločil, kateri igralni sistem igre bo uporabljal. V zadnjih mesecih je kolebal med 3-4-1-2 in različnimi variacijami s štirimi branilci. Kakorkoli se že bo odločil, bo zagotovo najpomembneje, da bosta skupni ritem končno ujela Mbappe in Benzema. Napadalec Reala je na lanskem Euru dosegel štiri zadetke, a se Mbappe ob njem nikakor ni znašel. Najboljši mladi igralec minulega mundiala niti enkrat ni meril v polno, zgrešil pa je tudi enajstmetrovko, ki je med osem najboljših poslala Švicarje.

icon-expand Kljub vsemu napisanemu: Kylian Mbappe in Karim Benzema sta velemojstra, katerih znanje mora Deschamps čim bolj izkoristiti. FOTO: AP

Prednost: Imeti na razpolago dva tako vrhunska napadalca je luksuz, na katerega ostali selektorji ne morejo računati. Benzemajeva vrnitev na velika tekmovanja se je lani resda končala klavrno, a trenerski maček, kot je Deschamps, je zagotovo sposoben najti način, da svoji udarni orožji združi v nezaustavljivo celoto. Če mu to uspe, potem se nasprotnim obrambam slabo piše. Slabost: Podobno kot prvi favoriti Brazilci imajo tudi Francozi veliko težav na desnem bočnem položaju. Prav zaradi tega Deschamps pogosto spreminja igralni sistem igre. V zadnjem letu je v tej vlogi preizkusil Benjamina Pavarda, Julesa Koundeja in Kingsleyja Comana. Kdo bo imel prednost v Katarju, ostaja neznanka.

icon-expand Benjamin Pavard je v osmini finala prejšnjega SP proti Argentini zabil enega najlepših golov turnirja. Njegovo mesto v prvi postavi v Katarju pa je pod vprašajem. FOTO: AP

Glavni zvezdnik: Karim, zlata žoga je tvoja, a vloga prvega zvezdnika še vedno pripada tvojemu 11 let mlajšemu napadalnemu partnerju. Mbappe je v Rusiji postal prvi najstnik po Peleju z golom v finalu svetovnega prvenstva. Od takrat je postal še boljši "finišer" in predvsem bolj vsestranski nogometaš. Po neposrečenem Euru lansko poletje je odločen, da stvari zopet postavi na svoje mesto. Bojijo se, da ... bodo po dveh porazih v Ligi narodov še tretjič v tem koledarskem letu izgubili z Danci. V tem primeru jih v osmini finala najverjetneje čaka ponovitev derbija izpred štirih let z Argentinci. Presenetiti bi znal ... Aurelien Tchouameni. Real je to poletje zanj Monacu plačal 80 milijonov evrov, a 22-letni vezist je ekspresno stopil v velike Casemirove čevlje in upravičil visoko odškodnino. Sedaj je pred njim še večji izziv: v reprezentanci bo moral dokazati, da N'Golo Kante ni tako nepogrešljiv, kot trdijo mnogi.

