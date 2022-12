Courtois: Zlata generacija? Daleč smo od česar koli zlatega

Belgijci vse od remija proti Hrvaški, šlo je za (odločilno) tekmo zadnjega kroga skupinskega dela SP v Katarju, niso več v igri za vrhunski rezultat. Rdeči vragi so nasprotno od uradnih napovedi in tudi svojih visoko izraženih ambicij mundial zapustili že po skupinskem delu. Čuvaj mreže rdečih vragov Thibaut Courtois pa se za razliko od reprezentančnih soigralcev ni vrnil v domovino. Z družino je ostal v Dohi na krajšem dopustu. V večini primerov mu je uspelo ubežati od radovednih novinarjev, ko pa so ga obiskali predstavniki madridske Marce, se je uklonil in jim namenil nekaj besed. "Mi nismo zlata generacija, tako kot nas naslavljajo v zadnjih letih. Nič zlatega ni v nas. Pa saj ničesar nismo osvojili," se je pred novinarjem Marce spraševal Courtois, ki si je v Katarju ogledal tekmo med Španijo in ZDA. "Mi smo ekipa z veliko talenta in sijajnih posameznikov, ki igrajo po najboljših klubih v Evropi. A to je to," je bil brez dlake na jeziku belgijski čuvaj mreže in spomnil na Rusijo 2018. "Bili smo precej boljši v Rusiji pred štirimi leti. Takrat smo dokazali, da Belgija lahko igra dober ekipni nogomet. Toda na tem SP kot tudi na zadnjem EP nismo bili pravi. Naše predstave niso bile v rangu našega potenciala," se zaveda vratar madridskega Reala.