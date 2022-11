Sijajna priložnost, da izstopijo iz Ronaldove sence

Priznajmo si, že več kot desetletje na portugalsko reprezentanco gledamo kot na Cristiana Ronalda in deset ostalih. Morda bo temu tako tudi tokrat in bo SP v Katarju v anale portugalskega nogometa šel le kot zadnji turnir njihovega najboljšega vseh časov. Vendar ne bi smelo biti tako. Portugalci imajo preveč izjemnih posameznikov, da bi se njihova igra vrtela le okoli Ronalda. Težava zanje pa je, da selektor Fernando Santos še ni ugotovil, kako preostale zvezdnike najbolje izkoristiti.

Fernando Santos bo v nogometno zgodovino za vedno zapisan kot prvi (in za zdaj edini) trener, ki je Portugalski prinesel lovoriko na velikem tekmovanju. Od takrat je minilo že šest let, v tem času pa je 68-letnemu strokovnjaku uspelo zakockati ogromno kredita, pridobljenega na Euru 2016. Na naslednjih dveh velikih turnirjih (SP 2018, EP 2020) se je Portugalska poslovila že v osmini finala, zato so številni navijači upali, da bi že pred Katarjem prišlo do zamenjave selektorja. A se to ni zgodilo, v naslednjem mesecu dni pa bomo dobili odgovor na vprašanje, ali je bilo zaupanje portugalske nogometne zveze smotrno.

icon-expand Fernando Santos ima v Katarju zadnjo priložnost, da utiša vse glasnejše kritike. FOTO: AP

Čeprav so po mnenju stavnic Portugalci med favoriti "šele" na osmem mestu, boste težko našli reprezentanco, ki v napadu premore več talenta. Ob Cristianu Ronaldo lahko Santos računa še na Bernarda Silvo, Bruna Fernandesa, Joaa Felixa in Rafaela Leaa. Prav vsi imajo dovolj individualne kvalitete, da lahko sami odločajo največje tekme. Njihov arzenal pa bi bil še večji, če se ne bi poškodoval Diogo Jota. Glavna težava za Portugalsko je, da pregovorno konservativni Santos še ni našel recepta, kako svoje ofenzivne zvezdnike združiti v koherentno celoto. V zadnjem obdobju se je kot po pravilu dogajalo, da že omenjeni odlične klubske forme niso uspeli preslikati v reprezentančni dres. Če se to ne bo spremenilo, lahko Portugalce hitro odstranimo s seznama realnih pretendentov za naslov prvaka. Pesimizmu navijačev so botrovali tudi neprepričljivi nastopi v kvalifikacijah. Po golu Aleksandra Mitrovića v izdihljajih zadnje tekme so morali Portugalci skozi dodatne kvalifikacije, v katerih niso bili nič kaj preprečljivi, a so jih prestali zavoljo individualne kakovosti. Bruno Fernandes je obračun s Severno Makedonijo rešil z dvema zadetkoma. Vsem pa je jasno, da za uspeh na največjem odru ne bo dovolj zgolj posamična kvaliteta sicer izvenserijskih posameznikov.

icon-expand Vloga Cristiana Ronalda v portugalski reprezentanci je pod velikim vprašajem. Ni še znano, ali bo tekme začenjal v prvi postavi. FOTO: AP

Prednost: napadalna širina. Že to, da je veliko vprašanje, ali bo Cristiano Ronaldo začenjal v prvi postavi, pove dovolj. Napadalni opus Portugalcev je enostavno preširok, da bi Fernando Santos od prve minute v igro poslal vse svoje superzvezdnike. Celo status junaka dodatnih kvalifikacij Bruna Fernandesa je pod vprašajem. Zadnjo prijateljsko tekmo pred SP proti Nigeriji pa je na klopi začel eden najboljših posameznikov Serie A Rafael Leao. Slabost: starost (nekdanjih) nosilcev. Ronaldo bo februarja pihnil 38. svečko, še dve leti starejši je osrednji branilec Pepe. Oba sta bila v zadnjem desetletju glavna nosilca portugalske reprezentance, sedaj pa njuni vlogi še nista povsem obelodanjeni. Santos bi si lahko izbral bolj primeren trenutek za začetek menjave generacij.

icon-expand Cristiano Ronaldo in Pepe bosta najverjetneje odigrala svoje zadnje veliko tekmovanje. FOTO: AP

Glavni zvezdnik: Bernardo Silva. Ko te Pep Guardiola iz tedna v teden hvali, potem že mora biti nekaj na tebi. Statistika (dva gola in pet asistenc na 22 tekmah za City v tej sezoni) ne pove vsega. Silva je unikaten igralec z izjemnim tehničnim znanjem, še boljšim pregledom nad igro in vrhunsko nogometno inteligenco. Da jim bo zmanjkala zadnja podaja, se Portugalcem s Silvo ni treba bati. Bodite pozorni na ... Antonia Silvo. Še en Silva, le da bistveno manj poznan in kar devet let mlajši. Ta 187 centimetrov visoki osrednji branilec je steber obrambe Benfice, ki je v Ligi prvakov prehitela celo PSG, kot vse kaže, pa mu bo od prve minute zaupal tudi Santos. Prav to je razlog, da bo legendarni Pepe verjetno začenjal na klopi.

icon-expand Bernardo Silva. Mož, od katerega bo v igri portugalske odvisno največ. FOTO: AP

Prvaki bodo, če ... bodo ostali superzvezdniki izstopili iz sence Cristiana Ronalda, strelec rekordnih 117 reprezentančnih golov pa se bo sprijaznil z novo vlogo in bo, ko bo to potrebno, prispeval svoje z bogatimi izkušnjami in (še vedno) ubijalskim instinktom za zadetke. Bojijo se, da ... bodo tekmeci v skupinskem delu poskrbeli za nove boleče spomine. Portugalska je pred 20 leti zadnjo tekmo turnirja odigrala proti Južni Koreji. V Braziliji se je od turnirja poslovila proti Gani, v Rusiji pa je bil v osmini finala usoden Urugvaj. Proti vsem trem se bodo Portugalci letos pomerili že na prvi stopnički.

