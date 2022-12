Dalić: Odslavljali ste me vsakih pet minut, a vam ni uspelo

Natančneje, v Rusiji 2018 so naši južni sosedje klonili šele v velikem finalu proti mogočni francoski izbrani vrsti. A mundial v Rusiji je že oddaljen spomin, nova pravljica, ki jo 54-letni strokovnjak iz Livna s svojimi izbranci štiri leta pozneje piše v Katarju, pa je po mnenju mnogih že z izločitvijo glavnega favorita za naslov Brazilije in posledične uvrstitve v polfinale turnirja presežek zgoraj omenjenega uspeha. "Verjemite, da smo vsi skupaj verjeli v to, da lahko izločimo tudi Brazilce. Da me ne boste narobe razumeli, Brazilija je strahovito močna, v tehničnem smislu izjemna reprezentanca, ki pa ima tudi svoje slabosti. In eno od teh smo uspeli izkoristiti ter s tem izsiliti podaljšek, ki se je odvil po naših željah," se je dan pozneje ob druženju s hrvaškimi predstavniki sedme sile na razburljivi polfinale z Brazilijo vnovič ozrl eden od največjih hrvaških junakov ta hip.

Dalić je v nadaljevanju spregovoril tudi o manj prijetnih temah oziroma trenutkih, ko je na hrvaški klopi precej bolj trpel kot užival. "Se zavedate, da me že od samega ustoličenja na selektorski položaj – novembra 2017 – odslavljate po mili volji? Pa vam tega še ni uspelo storiti. Z vsakim novim uspehom iščete in si izmišljujete stvari z namenom, da bi karseda zmanjšali moj delež pri doseženih rezultatih. Verjemite, da sem prvi, ki se vsak dan zahvali svojim igralcem za vloženi trud in neverjetno pozitiven odnos do dresa z državnim grbom. Oni so največji junaki, saj vem, koliko odrekanja in energije je potrebno vložiti, da bi se v tako zaostreni konkurenci vrhunskih reprezentanc sploh lahko bojevali za nekaj tako velikega, kot je naslov svetovnega prvaka v nogometu. Menim, da vas je malo takšnih, ki se sploh zavedate, kako velik uspeh je vnovična uvrstitev v polfinale SP-ja. In to za eno tako majhno, komajda štirimilijonsko državo, kot je Hrvaška. Res izjemno," je s prisotnimi novinarji 'obračunal' uspešni hrvaški selektor, ki se že veseli polfinalnega obračuna z Messijevo Argentino.

"To bo nova zahtevna preizkušnja za našo izbrano vrsto. Po uvodnem nepričakovanem porazu s Savdsko Arabijo so se hitro pobrali in začeli potrjevati nedvomno kakovost. Za piko na i je tu še zunajserijski Lionel Messi, ki vselej prinese nekaj novega v igri Argentine. V primerjavi z Brazilijo so Argentinci precej bolj agresivni v obrambi in ne izbirajo sredstev, da pridejo do želenega cilja. V vsakem primeru nas čaka vrhunski dvoboj proti izjemnemu nasprotniku, ki pa je premagljiv," je zaključil Zlatko Dalić.