Dan, ko je Messi odgovoril na večno vprašanje

Da s svojo državo – za razliko od Diega Maradone in Peleja – nikoli ni postal svetovni prvak, so mu dolgo očitali tisti, ki so trdili, da Lionel Messi kljub sedmim zlatim žogam in malem morju ostalih nagrad vendarle ni najboljši vseh časov. Pred osmimi leti se mu je naslov svetovnega prvaka v Braziliji izmuznil v finalu. V zadnjem poskusu v Katarju pa mu je s kapetanskim trakom okoli levice le uspel še zadnji korak na poti do večne slave.

Finale proti Franciji je bil njegov 26. nastop na mundialih, s čimer je podrl prejšnji rekord Lottharja Matthäusa (25). Njegov drugi zadetek v 109. minuti finala je bil zanj že 13. na svetovnih prvenstvih, ob tem je zbral še osem asistenc. Skupno je sodeloval pri 21 zadetkih. Več od kateregakoli drugega nogometaša v zgodovini svetovnih prvenstev.