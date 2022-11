Obračune v skupini D odpirata reprezentanci Danske in Tunizije. Prvi so v vlogi favorita, a, kot je že pokazal predhodni dvoboj v skupini C med Argentino in Savdsko Arabijo, presenečenja niso izključena. Obe reprezentanci sta si v prvih 45 minutah pripravili po eno lepo priložnost, izid pa ostaja nespremenjen (0:0).

Svetovno prvenstvo, skupina D, 1. krog, izid:

Danska - Tunizija 0:0* (0:0)