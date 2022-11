Pred nami je nov tekmovalni dan na 22. svetovnem prvenstvu v nogometu in razplet v predtekmovalni skupini D. Medtem ko so si Francozi že tekmo pred koncem zagotovili nastop v izločilnih bojih, ostale tri reprezentance v omenjeni skupini (Tunizija, Danska in Avstralija) trepetajo za svoj obstanek na prvenstvu. Danci in Avstralci se v medsebojnem dvoboju pravkar merijo za preboj iz skupinskega dela.

Svetovno prvenstvo, skupina D, 3. krog, izid:

Avstralija - Švica 0:0* (-:-) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke