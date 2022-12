Deschamps izpostavil srce in pogum, Kane prevzel odgovornost

"Za nas je to izjemen uspeh, saj je šlo za velik obračun proti zelo dobri angleški reprezentanci. Še enkrat se uvrstiti v polfinale je nekaj edinstvenega," je na novinarski konferenci razlagal Deschamps. "Sami smo jim dovolili, da so izstrelili nekaj nabojev, predvsem z obema enajstmetrovkama. Toda pokazali smo, da imamo dovolj poguma in veliko srce. Ohranili smo mirne živce in izvlekli dober rezultat," je še dodal 54-letni nekdanji branilec in kapetan Francozov ob prvem naslovu svetovnih prvakov leta 1998.

Dvoboj je Francija dobila po zaslugi zadetkov Aureliena Tchouamenija (17.) in Oliviera Girouda (78.). Selektor Didier Deschamps je pohvalil pogumen pristop svojih varovancev in neizmerno željo po napredovanju v polfinale.

"Svojim varovancem sem dejal, da si nimajo ničesar očitati. Od sebe so dali čisto vse," je po obračunu razlagal Southgate. O svoji prihodnosti ni želel razglabljati, dejal pa je, da ima ta skupina nogometašev pred sabo lepo prihodnost. "Vedo, kako blizu so bili. Vedo, da so izjemno reprezentanco, svetovne prvake ogrožali do samega konca. Žogo smo imeli več v svojih nogah, večkrat smo streljali. Ponosen sem nanje že ves turnir, ne le zaradi te tekme. Veliko mladih fantov se je na največjem odru prikazalo v sijajni luči."

Do drugega jih je vodil s klopi pred dobrimi štirimi leti v Rusiji. Na drugi strani njegov kolega Gareth Southgate še naprej išče pot do pomembnih lovorik. Nanje na Otoku čakajo vse od leta 1966 ob edinem naslovu svetovnih prvakov. Lani je Anglija izgubila v finalu evropskega prvenstva po streljanju enajstmetrovk, tokrat je zaradi neizkoriščene najstrožje kazni ostala brez možnosti za drugi zaporedni nastop v polfinalu SP. V Rusiji so na koncu zasedli četrto mesto.

Tudi kapetan Harry Kane je pohvalil moštvo, sam pa prevzel odgovornost za izpad v četrtfinalu SP. "To noč bo težko prežvečiti. Povsem sem skrušen, celotna ekipa se počuti tako. Brezpogojno smo verjeli, da lahko dosežemo nekaj posebnega, odločile pa so malenkosti. Menim, da smo imeli več od igre, a na koncu odločajo goli. Kot kapetan za to ter zgrešeno enajstmetrovko prevzemam vso odgovornost," je dejal 29-letni napadalec Tottenhama.

"Vse skupaj me spominja na leto 2018. Tudi takrat smo se v četrtfinalu veselili po težki tekmi proti Belgiji z 1:0. Pred štirimi leti smo bili podobno učinkoviti in mentalno močni. Ta skupina igralcev si je vsekakor zaslužila nastop v polfinalu," je dejal 36-letni napadalec Milana. "V garderobi smo plesali in prepevali. Lepo je deliti te trenutke s temi fanti. Imeli smo nekaj sreče, a obenem moraš imeti tudi dovolj kakovosti in pravo usmeritev. Ponosen sem na reprezentanco, saj smo vedeli, da so Angleži odlični in imajo ogromen potencial," je še dodal strelec zmagovitega zadetka.

Na naslovnicah današnjih časopisov so sicer Angleži izpostavili predvsem Kanovo bolečino (The Sun) ter zlomljena levja srca (Mirror). Francoski L'Equipe se je bohotil z napisom "crunchissime" oz. hrustljavo v luči četrtfinalne poslastice. Le Figaro je dvoboj opisal kot pravi boksarski spopad, medtem ko so pri Le Monde kljub boljši igri Angležev svoje reprezentante izpostavili kot favorite za drugi zaporedni naslov.