Deschamps: Prišli smo tik pod vrh gore, a smo se morali obrniti

Po porazu v finalu svetovnega prvenstva so bili francoski nogometaši in selektor seveda potrti, a so kljub zanje velikemu razočaranju ocenili, da je bil nastop v Katarju sicer zelo dober. Selektor Didier Deschamps pa je dejal, da bo o svoji prihodnosti na tem mestu razmislil do začetka prihodnjega leta. Ocene nogometašev in selektorja za francoske medije po koncu finala z Argentino so bile podobne. Najprej veselje ob vrnitvi iz skoraj povsem izgubljenega položaja, na koncu žalost, ker se je po enajstmetrovkah slabo končalo za branilce naslova iz leta 2018.

icon-expand Angel Di Maria je takole ugnal Huga Llorisa in poskrbel za vodstvo gavčev z 2:0 še v prvem polčasu. FOTO: AP

Vratar in kapetan Hugo Lloris je obžaloval predvsem slab prvi polčas, v katerem je bila njegova ekipa povsem izgubljena. "Bilo je skoraj kot boksarski dvoboj, dobivali smo udarec za udarcem. A se nismo predali, verjeli smo do konca. Odločale so enajstmetrovke in vedno je kruto, ko si pri teh na napačni strani. A dali smo vse od sebe, po mesecu dni tekmovanja pa smo povsem izčrpani," je dejal Lloris za časnik L'Equipe.

Priznal je, da bodo potrebovali precej časa, da se po takšnem razpletu poberejo. "Skoraj nam je uspelo obrniti tekmo. Recimo tista priložnost v 123. minuti, ki bi nam prinesla zmago. A to je nogomet, moramo čestitati Argentini, dosegla je izjemen uspeh, lahko pa bi se obrnilo tudi drugače," je še dodal Lloris. Na vprašanje o svoji reprezentančni prihodnosti pa, kot poroča STA, še ni želel odgovarjati.

Selektor Didier Deschamps je ocenil, da je bil razplet finala še toliko težji, ker so se vrnili od nikoder ob polčasu. Pojasnil je, da so potrebovali ogromno energije, da so uprizorili vrnitev. "Vložili smo ogromno energije, pustili smo srce na terenu. In ko potem prideš tako blizu in ostaneš brez nagrade, je vse še težje. A to moramo sprejeti."

V oceni tekme je priznal, da njegove ekipe skorajda eno uro ni bilo nikjer. "Pozneje smo jih s kakovostjo, pogumom in energijo spravili povsem na mejo. Prišli smo tik pod vrh gore, a smo se morali obrniti," je še dodal selektor in športno čestital tekmecem za zmago. Na vprašanja o svoji selektorski prihodnosti še ni želel odgovarjati. Sedanja pogodba se mu je iztekla ob koncu SP. "V začetku naslednjega leta se bom sestal s predsednikom zveze in takrat boste izvedeli," je na to temo odgovoril Deschamps.

Raphael Varane pa ni skrival razočaranja zaradi razpleta finala. "Zelo smo razočarani. Dali smo vse od sebe, bilo je veliko ovir, a smo se borili do konca. Danes nas prvo uro ni bilo, a smo se vrnili in bi lahko tudi zmagali. Ponosen sem na fante, dali smo vse od sebe, glave gor," je dejal za L'Equipe.

Ni pa znal pojasniti, kaj se je zgodilo, da je prišlo do takšnega preskoka v igri po 70. minuti: "Psihično smo se vrnili in potem smo bili precej boljši od njih. Pritiskali smo, skoraj bi nam uspelo obrniti tekmo. To je moč te ekipe in zaradi tega smo bili v finalu. Ni pa bilo dovolj za zmago."

