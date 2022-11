Ekvador navdušil proti Nizozemski, Katar po drugem porazu že izpadel

Tudi pri izidu 1:1 se je nadaljeval pritisk Ekvadorcev, ki so jih centimetri ločili do vodstva v 58. minuti. Po odbiti žogi je do strela znotraj kazenskega prostora prišel Gonzalo Plata , ki je že premagal Nopperta, a mu je veselje preprečil okvir vrat. V zadnje pol ure igre se je tempo nekoliko umirili, videti je bilo, da tako enim kot drugim ustreza neodločen izid. Ostalo je pri 1:1, kar pomeni, da bodo Nizozemci v zadnjem krogu prvo mesto potrjevali proti Katarju, Ekvador pa za napredovanje ne bo smel izgubiti proti Senegalu. Domačini so po dveh porazih že brez možnosti za napredovanje.

Kmalu po začetku drugega polčasa je ekvadorska premoč le obrodila sadove. Nizozemci so se poigravali na svoji polovici, po odvzeti žogi je streljal Estupinan, Noppert jo je uspel odbiti, a naravnost na nogo odlično postavljenega Ennerja Valencie , ki je tako dosegel še svoj tretji gol na tem turnirju in skupno že šestega na svetovnih prvenstvih.

Nizozemci bi z zmago že potrdili prvo mesto v skupini A. Obračun z Ekvadorci so začeli sijajno, v šesti minuti jih je v vodstvo s sijajnim zadetkom popeljal Cody Gakpo , na katerega smo opozarjali že v naši napovedi pred turnirjem. Zvezdnik PSG-ja je z roba kazenskega prostora neubranljivo sprožil v zgornji desni kot vratarja Hernana Galindeza . Nogometaši iz države tulipanov so po doseženem golu nepričakovano padli, Ekvadorci pa so do konca polčasa narekovali ritem in imeli lepše priložnosti.

Katar pokazal boljši obraz, a zopet ostal prekratek

Senegal je bil v prvem krogu do zadnjih minut v igri za najmanj točko proti favorizirani Nizozemski, nato pa v finišu prejel dva gola in ostal brez vsega. Če je poraz Afričanov na otvoritveni tekmi prvenstva šel v rubriko bolj ali manj pričakovanih, pa so gostitelji mundiala Katarci razočarali domače navijače z bolečim porazom proti Ekvadorcem. Izgubljene točke so Katarcem močno otežile položaj v skupini in pred dvobojem s Senegalci je bila beseda poraz prepovedana. Takšen razplet bi namreč Katarju že krog pred koncem zaprl vrata napredovanja. V nič kaj boljšem položaju, a vendarle z malce več manevrskega prostora so bili pred obračunom z gostitelji Senegalci, ki so tudi bolje odprli tekmo in bili precej več pri žogi od tekmecev.

Afričani so še pred odhodom na odmor uspeli povesti, ko je v 41. minuti natančno meril Boulaye Dia (1:0), ki je izkoristil neodločnost domače obrambe. Glede na prikazano proti Ekvadorju je bilo jasno, da se bodo Katarci zelo težko vrnili v srečanje, saj je bilo po prvih 135 minutah turnirja razvidno, da jim manjka ofenzivne kvalitete. Izziv lovljenja pozitivnega rezultata pa je postal še težji le tri minute po začetku drugega polčasa, ko je Famara Diedhiou odlično skočil po podaji iz kota in neubranljivo meril na daljšo vratnico Meshaala Aisse Barshama, ki je bil še drugič na tekmi povsem nemočen.

Katarci so po drugem prejetem zadetku odreagirali zelo dobro, prevzeli so narekovanje ritma, za kar so bili nagrajeni v 78. minuti. Po lepi kombinaciji je Ismail Mohamad z desne strani poslal visok predložek, ki ga je z glavo v gol pretvoril rezervist Mohammed Muntari, ki je v igro vstopil le štiri minute prej. A veselje domačih navijačev ni trajalo dolgo, le šest minut kasneje je dvome o zmagovalcu razblinil Bamba Dieng.