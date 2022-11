Ekvador si je kot prvi na SP prislužil disciplinski postopek Fife

Na Mednarodni nogometni zvezi sicer niso natančno opredelili, kaj so navijači Ekvadorja na nedeljski tekmi počeli narobe, a gre za postopek v skladu s 13. členom disciplinskega pravilnika, ki prepoveduje diskriminatorno in žaljivo navijanje.

Nekateri mediji namigujejo, da so navijači Ekvadorja bili žaljivi do Čila, kjer so zahtevali, da se Ekvador zaradi nepravilnosti izključi s SP.

Navijači pa so si privoščili tudi organizatorje, saj so skandirali, da hočejo pivo. Prodajo piva okrog stadionov so v Katarju namreč tik pred odprtjem SP, kljub temu da so bile obljube drugačne, prepovedali.