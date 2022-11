Enrique: Danes je tudi zelo poseben dan, saj bi Xanita dopolnila 13 let

"Da, to je bil poseben dan zame, za mojo družino. O tem ni dvoma," je dejal 52-letni Luis Enrique, pri čemer ni imel v mislih remija proti Nemčiji, poročajo tuje agencije. Na ta dan bi njegova hči Xana, ki je umrla leta 2019, dopolnila 13 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Sicer hčere ni več z nami v fizičnem smislu, vendar je vsak dan v naših mislih," je dodal Enrique. Že zjutraj pred tekmo se je Enrique spomnil na deklico. "Danes ne igramo samo proti Nemčiji. Danes je tudi zelo poseben dan, saj bi Xanita dopolnila 13 let. Ljubezen, kjer koli že si, veliko poljubov in želim ti lep dan," je objavil Enrique v video sporočilu na Instagramu.