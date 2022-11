Epski govor Francoza: 'Messi? Kaj čakate, fotografirajte se z njim'

Vse skupaj je s prevodi v arabščino odlično spremljal Renardov pomočnik, ki se je tudi čustveno povsem vživel v epski motivacijski govor Francoza. Ta je s tem očitno 'pognal kri po žilah' svojih varovancev, ki so v drugem polčasu zasenčili prepotentne argentinske zvezdnike.

Ko je približno 30-sekundni posnetek pristal na svetovnem medmrežju, je selektor Savdske Arabije Herve Renard postal prava spletna zvezda. "Kaj to počnemo? Je to za vas pressing, kar izvajate? Ko Messi prejme žogo, ga vi samo gledate. Zakaj stojite kot lipovi bogovi, odvzemite mu vendarle to žogo. Ali pa: raje vzemite svoje mobilne telefone v roke in se fotografirajte z njim!" je v garderobi med polčasoma rohnel odlični francoski strokovnjak.