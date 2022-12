Evforični navijači preplavili Avenijo 9. julija, vozovnice za Doho razprodane

Nogometna evforija je dokončno zajela Argentino. Država je na nogah, poročajo argentinski mediji. Ulice Buenos Airesa in drugih argentinskih mest so po včerajšnji zmagi nad Hrvaško in uvrstitvi v finale preplavile nepregledne množice ljudi, ki so proslavljali velik uspeh svoje reprezentance dolgo v noč. Nacionalni letalski prevoznik Aerolineas Argentinas je v manj kot pol ure po koncu tekme že razprodal prvi čarterski let v Katar.

Argentinski mediji so po tekmi – pričakovano – v ospredje postavili Lionela Messija. Osrednji argentinski časnik La Nacion piše, da je "Messi dvignil glavo, pogledal na uro in ustavil čas." Časnik Clarin iz Buenos Airesa piše, da je Argentina zdaj korak stran od večnosti. "Nogometna evforija je dokončno zajela Argentino. Država je na nogah. Ulice Buenos Airesa in drugih mest je preplavilo milijone ljudi v dresih nogometne reprezentance," je medtem poročala argentinska državna televizija. PREBERI ŠE Zmanjkalo presežnikov za prvega moža gavčev? 'Vesoljec po imenu Messi' icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Po zmagi nad Hrvaško so se prebivalci Buenos Airesa zbrali na znameniti Aveniji 9. julija, glavni prometnici v prestolnici. Ta je ime dobila po argentinskem dnevu neodvisnosti (9. julij 1816). Navijači v belo-modrih dresih so ustavili promet in proslavljali dolgo v noč – ustavil jih ni niti dež. "Navdušen sem, to je neverjeten občutek. Samo poglejte okoli mene," je za Reuters dejal navijač Mauricio Gasandrea, ki je z rojaki slavil zmago v nepregledni množici. "Neizmerno veselje. Za vse Argentince je to edinstveno doživetje, tega ni mogoče opisati," je dodal drugi navijač. Nacionalni letalski prevoznik Aerolineas Argentinas je medtem v manj kot pol ure po koncu polfinala že razprodal prvi čarterski let v Katar. Pot v Doho si bodo lahko privoščili le izbrani, saj so cene vozovnic zaradi velikega zanimanja poletele v nebo. Kot poroča Clarin, je posamezna vozovnica stala 7947 evrov. Navijači bodo na pot odpotovali v petek zjutraj po lokalnem času, v Doho pa bodo prispeli v soboto zjutraj. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Argentinci, ki so že v skupinskem delu svetovnega prvenstva napolnili stadione, zdaj mrzlično iščejo vstopnice za veliki nedeljski finale. Kot še poroča časnik Clarin, je bilo skoraj nemogoče kupiti tudi karto za včerajšnji polfinale, cene pa so se gibale od 357 dolarjev (335 evrov) za najcenejšo kategorijo do 955 dolarjev (900 evrov) za kategorijo 1. Argentina zdaj čaka na svojega tekmeca v nedeljskem finalu, ko bo imela priložnost, da osvoji svoje prvo svetovno prvenstvo po letu 1986, ko je Diego Maradona reprezentanco popeljal do zmage. Finale bo tudi zadnja priložnost za Messija, ki je potrdil, da bo v nedeljo igral svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih.