'Fenomen' SP v Katarju: na štirih tekmah (rekordno) dolgi sodniški dodatki

Morda se sliši neverjetno, a dejstvo je, da smo bili na dosedanjih štirih tekmah svetovnega prvenstva v Katarju (Katar - Ekvador, Anglija - Iran, Nizozemska - Senegal in ZDA - Wales) priča v povprečju osmim minutam sodnikovega dodatka na polčas.

France Info navaja, da se je omenjeni "fenomen" zgodil zaradi (intenzivne) uporabe Fifinega pravila o maksimiziranju igralnega časa in nadomestilu za izgubljeni čas. Namen Fife je, da je žoga v igri čim dlje, posledično pa prihaja do večjih nadomestil izgubljenega časa kot kdaj koli prej. "S tem se želimo izogniti situacijam, v katerih se na različne načine trati igralni čas. Zato bodo izgubljene minute zaradi menjav, izvajanja enajstmetrovk, veselja ob doseženih zadetkih, nudenja zdravniške pomoči in odločitev VAR-a ustrezno nadoknadene," je po uvodnih štirih tekmah dejal legendarni Italijan Pierluigi Collina.