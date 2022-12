Salt Bae in njegova groteska po finalu SP pod preiskavo Fife

Po finalu med Argentino in Francijo, ki so ga po izvajanju enajstmetrovk dobili Južnoameričani, je bil na igrišču med drugim vodja verige restavracij Salt Bae. Ta se je slikal z argentinskimi nogometaši in v rokah držal tudi zmagovalni pokal. Ob tem ni bilo mogoče spregledati, da so bili številni Argentinci presenečeni nad njegovo prisotnostjo in nič kaj navdušeni, ko se je skušal približati trdo prigaranemu pokalu.

Lionel Messi je "famoznega" kuharja povsem ignoriral: