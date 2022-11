Fifa navijačem prepovedala križarske kostume, mavrične barve spet dovoljene

Pri Kick It Out ocenjujejo, da tovrstne oprave v Katarju in drugih muslimanskih državah morda niso dobrodošle. Opozarjajo tudi na opozorila britanskega zunanjega ministrstva, namenjena navijačem, naj se ob obisku Katarja seznanijo z lokalnimi navadami; in tovrstna navijaška oprava nikakor ne pomeni spoštovanje tamkajšnjih običajev.

Mednarodna nogometna zveza je navijačem za tekmo Anglija – ZDA prepovedala, da se oblečejo v starodavna viteška oblačila križarjev. Fifa namreč meni, da bi bili navijači v križarskih opravah lahko žalitev za arabske nogometne navijače oz. vse muslimane. Tudi navijaška skupina Kick It Out, ki se bori proti diskriminaciji, je navijačem odsvetovala tovrstno opremljanje. Križarske oprave namreč spominjajo na verske vojne pohode iz srednjega veka, ki jih je krščanski svet sprožil proti muslimanom v Sveti deželi. Navijači, opremljeni s plastičnimi meči, ščiti s simbolom svetega Jurija in v verižnih srajcah, tako ne bodo imeli vstopa na stadion Al Bajt v Al Koru.

Na Twitterju se je pojavil tudi video, ki kaže, da varnostni organi v Katarju na enega od stadionov niso spustili dveh navijačev v križarskih kostumih. A navijačem v križarskih opravah gre priznati tudi, da se tega niso izmislili ob SP v Katarju, ampak ima tovrstna oprema starejšo zgodovino. Rdeči križ na beli podlagi, ki krasi hrbet in prsi oprave križarjev, je namreč tudi enak angleški zastavi.

Fifa pa je stopila korak nazaj v zvezi z mavričnimi barvami na stadionih. Medtem ko je mavrični trak na rokah kapetanov reprezentanc uvrstila med sporna "politična sporočila", nekateri mediji so ji zato očitali dvoličnost brez primere, pa bodo mavrične kape in zastavice dovoljene navijačem. Nogometna zveza Walesa je potrdila, da lahko navijači s to opremo pridejo na tekmo proti Iranu, na tekmi proti ZDA (1:1) so jim varnostniki ob vstopu v objekt tovrstno opremo namreč zaplenili. Tudi Fifa je potrdila, da bo navijačem dovoljeno nositi mavrične klobuke in mavrične zastave na stadion za tekmo Wales – Iran.

Valižani so Fifo pozvali tudi, naj se drži svojega sporočila, do so na prvenstvu dobrodošli vsi. Prav zavračanje vseh simbolov v zvezi z LGBTQ v prvem tednu turnirja po njihovem priča o nasprotnem.

Katar je namreč deležen kritik zaradi svojega stališča do istospolnih zvez, človekovih pravic in ravnanja z delavci migranti. Od začetka svetovnega prvenstva v nogometu poteka polemika o tem, da navijači in novinarji na tekmah ne smejo nositi mavričnih oblačil. Sedem tekmovalnih ekip je bilo prisiljenih opustiti načrte, da bi njihovi kapetani na turnirju nosili trak OneLove, ki naj bi spodbujal raznolikost in vključenost. Igralci niso nosili trakov, ker je Fifa navedla, da bi lahko zaradi tega prejeli rumene kartone.